MLB》拒絕等重建！卡斯楚要求馬林魚賣他

2018年01月11日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

卡斯楚(Starlin Castro)過去在小熊時，就經歷過漫長重建，如今他被從洋基送到準備重建的馬林魚，連球衣都還沒穿到，卻已不打算成為馬林魚重建的一員，據美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露有消息指出，卡斯楚希望能被交易。

27歲的卡斯楚自小熊出道，2011、2012、2014年跟去年四度入選明星隊；然而他成績雖亮眼，卻沒有冠軍命。卡斯楚在小熊6年間，僅2015年跟球隊打進國聯冠軍賽，他該年季後被小熊送到洋基；隔年小熊拿了世界大賽冠軍，卡斯楚則跟洋基一同重建，連季後賽都沒得打。

洋基經重建一年後，去年崛起拚到美聯冠軍賽才止步，眼看卡斯楚的冠軍夢有機會實現，但去年季後他再度被當做洋基交易史坦頓(Giancarlo Stanton)的籌碼，被送到擺明要重建的馬林魚。當時兩隊交易成行後，有不少人預測卡斯楚可能再被交易，但後續沒有下文。

羅森索指出，卡斯楚不想跟著馬林魚重建，想要被送走。卡斯楚未來兩年年薪約2100萬美金，是馬林魚陣中第三高薪，賣掉他球隊肯定能省更多錢；但除了卡斯楚，葉利奇(Christian Yelich)跟瑞爾穆托(J.T.Realmuto)也喊走，有3主力不想待，或許更讓他們得傷透腦筋。

(中時電子報)