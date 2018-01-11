睡帽樂團自稱像客房服務 音樂彷彿施展魔力

睡帽樂團將發行新專輯。（福茂提供）

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獨立樂團「Nightcap睡帽樂團」首張創作專輯《Room Service》由個性美女主唱白淩、吉他手Wyber及貝斯手呂旻在2013年組成，融合Synth-Pop及Electro-Rock元素，他們的音樂彷彿施展魔力，總是能讓人身體蠢蠢欲動、不自覺地放鬆搖擺，如同團名「Nightcap」，既有「睡帽」的意思，同時也是指「睡前的一杯酒」。

他們以奇想的詞曲、線條流動的編曲打造出一個迷幻的世界，有時跳著跳著就跳脫現實，有時又醺然迷離地進入了一場夢，主唱白淩形容：「我們就像是room service，打開門，雖然你還不知道門外面有什麼在等著你，但是未知的世界有著最無限的可能，總是值得一試吧！」

首波主打歌〈Dancing! Dancing!〉是由主唱白淩譜詞曲，白淩說：「在專輯製作創作過程中，我們也曾經感到迷惑、自我懷疑，我寫這首歌是想替自己和團員加油打氣！」睡帽樂團是從吉他手Wyber與主唱白淩一起寫歌開始成形，2013年，他們想以完整樂團編制創作，便找來Bass呂旻加入。三個團員，三種性格，對音樂的想法和喜好也不盡相同，在創作製作的過程中彼此磨合，歷時三年多，終於完成創作專輯《Room Service》將在1/11正式微醺發行。

(中時)

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