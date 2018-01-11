幫到底 藝人林嘉俐要幫越南小協讀完大學

2018年01月11日 01:56 中時 廖德修

林嘉俐（右3）與的小協（左2），最右為小協的生母，2個弟弟也由林嘉俐認養。（廖德修攝）

至善基金會工作人員與小協（2排左3）和其家人合影。（廖德修攝）

小協（前排中）與至善基金會順化工作站人員合影留念。（廖德修攝）

如果說，心地善良者是好人，那麼有能力又願意助人的就是貴人了！

越南中部何靜省石河縣的偏鄉裡，15歲的胡氏協（小協）家是全村最後一個裝淨水器的家庭，且是廠商免費相贈。一家八口靠著微薄收入勉強渡日，爸爸、媽媽，兩個哥哥身體都有病。如果不是至善基金會和認養人林嘉俐伸出援手，身為長女的小協應無法繼續上學，更別說考高中、甚至上大學圓夢了。

藝人林嘉俐2014年擔任至善的愛心大使，前往越南見到小協一家人，深深被小協的乖巧懂事所感動。只見她小小年紀便要燒飯洗衣，還要照顧弟妹，後來林嘉俐還認養了小協的兩個弟弟，要幫忙就幫到底。

相隔3年多林嘉俐再度見到小協，和當年不同的是，小協已經是15歲的大女孩了。由於家裡突然來了大批媒體、地方官員，一開始小協略顯羞澀，但很快便感受到林嘉俐的真情，開心地輕喊：「媽媽。」這也讓林嘉俐大受感動，眼淚再也藏不住。

小協已是國四學生（越南學制小學5年、國中4年），正準備考高中，如果考上、每天騎腳踏車上學的距離約8公里，她卻不以為苦，且信心十足說：「我準備好了。」而有了來自台灣的資助，小協甚至還有讀大學的夢想，將來的願望則是當小學老師，可以就近照顧家裡。

林嘉俐表示，小協最可貴的地方就是即使在窘迫的環境中，眼睛和心靈依舊如此單純、清澈，並且不忘懷抱夢想。不過至善的贊助只到高中，如果小協如願升上大學怎麼辦？林嘉俐慨然承諾：「我會繼續贊助她。」

林嘉俐深信，與其說她是小協的貴人，不如說兩人是「互為貴人」，因為大人有時也要向孩子學習，尤其是小協的單純與清淨的心。林嘉俐強調：「每次來都學到很多。」

其實這與《論語》說的「貧而無怨難，富而無驕易」近似，這兩句話中貧與富、難與易的道理，從林嘉俐與小協這對異國母女的緣分來看，確實發人深省。

(中時)