上萬墳墓變身花海公園 覆鼎金由墓地翻轉變花園

2018年01月11日 04:08 中時 王錦河

高雄市長陳菊（左起）10日在工務局長趙建喬、民政局長張乃千、殯葬管理處長謝汀嵩等人陪同下視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海，後方便是緊鄰的高雄中區資源回收廠。（王錦河攝）

高雄市長陳菊10日視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

高雄市長陳菊10日視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

高雄市長陳菊10日視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

高雄市長陳菊10日視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括一串紅等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括金魚草等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各種花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括金魚草等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括四季海棠等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括金魚草等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右二）10日在工務局長趙建喬（左）、民政局長張乃千（前排右三）等人陪同介紹下視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）10日在民政局長張乃千（前排右二）等人陪同介紹下視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園，巡視城市花海施作進度，第1期園區約3.6公頃，現正栽植各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，工作人員正栽植包括三色堇等各式花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，現正栽植包括羅莎公主聖誕紅（中）等各種花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後正改建為雙湖森林公園，第1期園區約3.6公頃，工作人員正栽植各種花卉，要在農曆年前將原本墓地打造成城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，原本占地6.8公頃的A區墓地（中）現正改建為約3.6公頃的第1期園區（中），緊鄰澄清湖（左上）和高爾夫球場（中偏左），農曆年前趕工栽植各式花卉，要將原本墓地打造城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，原本占地6.8公頃的A區墓地（中向左延伸）現正改建為約3.6公頃的第1期園區（中），緊鄰澄清湖（左上）和高爾夫球場（中偏左），農曆年前趕工栽植各式花卉，要將原本墓地打造成城市花海，一旁便是緊鄰高速公路的高雄市立第一殯儀館（中偏右）。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，原本占地共約24公頃的B、C區墓地（圖中向左和向右下延伸）現正改建為約22.6公頃的第2期園區（中），農曆年前趕工栽植各式花卉，要將原本墓地打造城市花海，右下為即將遷葬的回教墓地。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，原本占地6.8公頃的A區墓地（中）現正改建為約3.6公頃的第1期園區（中），緊鄰澄清湖（左上）和高爾夫球場（中偏左），農曆年前趕工栽植各式花卉，要將原本墓地打造城市花海。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，國道1號高速公路（下）東側是改建中的雙湖森林公園，西側是金獅湖風景區（中）。（王錦河攝）

覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，原本占地6.8公頃的A區墓地現正改建為約3.6公頃的第1期園區（左下），一旁便是緊鄰高速公路的高雄市立第一殯儀館（中偏右）。（王錦河攝）

已逾百年歷史的高雄覆鼎金公墓遷葬後將改建成雙湖森林公園。圖為去年4月清明掃墓時1位婦人在高雄覆鼎金回教公墓灑水整理墓地。（王錦河攝）

已逾百年歷史的高雄覆鼎金公墓遷葬後將改建成雙湖森林公園。圖為去年4月清明掃墓時1位老伯前往高雄覆鼎金回教公墓，已有66年歷史的回教公墓今年將遷移至興建中的杉林區公墓。（王錦河攝）

去年4月清明掃墓時高雄民政局殯葬管理處長謝汀嵩（中）表示占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，分成5區覆鼎金整片山坡公墓2018年將陸續全部拆遷完畢，公墓內的往者骨骸會全部遷葬至一旁鳥松區懷恩寶塔安放，拆遷後的覆鼎金公墓將整地改建成總面積25.77公頃的雙湖森林公園。（王錦河攝）

圖為去年4月清明掃墓時占地45公頃的高雄覆鼎金公墓仍有一大片墓地，現幾乎都已陸續遷葬，目前正改建為總面積25.77公頃的雙湖森林公園。（王錦河攝）

占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，分成5區覆鼎金整片山坡公墓2018年將陸續全部拆遷完畢，公墓內的往者骨骸會全部遷葬至一旁鳥松區懷恩寶塔（如圖）安放，拆遷後的覆鼎金公墓將整地改建成總面積25.77公頃的雙湖森林公園。（王錦河攝）

歷史悠久、占地45公頃的高雄覆鼎金公墓逾3萬座墳墓陸續被高市府遷葬，現地改建為總面積25.77公頃的雙湖森林公園，高雄市長陳菊10日前往公園視察城市花海施作進度，約3.6公頃的第1期園區現正栽植各種花卉，要趕在農曆年前將原本墓地打造成城市花海供民眾遊賞。

位於高雄三民區、鳥松區、仁武區交界的覆鼎金公墓已有逾百年歷史，可上朔至清朝，占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和上萬個地下疊葬墓，覆鼎金公墓過去是高雄市的邊陲地帶，但縣市合併後變成了高雄市的核心區域，國道1號高速公路就行經公墓旁，映入眼簾的高雄核心區竟是墳墓群，高雄市長陳菊表示這樣的城市景觀不但影響市容觀瞻且阻礙都市發展，希望將此意象翻轉，以綠化公園取代墓地。陳菊10日在工務局長趙建喬、民政局長張乃千、殯葬管理處長謝汀嵩等人陪同下視察覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖森林公園第1期工程，她希望在僅剩1年的任期卸任前看到努力推動的雙湖公園成果。

歷經多年規劃與不斷溝通，高市府2015年將覆鼎金公墓由都市計畫墓地變更為公園用地，2016至2018年由殯葬管理處分3區3期遷葬，目前絕大部分墓地都已遷葬，只剩近400座尚未遷移的回教公墓，殯葬管理處長謝汀嵩表示配合回教土葬習俗，待興建中的杉林區公墓完工後就能在今年遷葬完畢。工務局配合將遷葬後的空地分3區3期逐步進場施工，完成開闢雙湖森林公園，串聯公園東、西兩側的澄清湖和金獅湖風景區。

工務局長趙建喬表示雙湖森林公園第1期工程占地3.63公頃，位於殯葬管理處北方、金山寺東側的坡地，工程經費約2600萬元，已在去年底完工，包括主入口意象名牌，景觀造型石籠、碎石步道、休憩平台和座椅、山形廊架、瞭望台等設施，栽種台灣櫸、鳳凰木、大葉欖仁、洋紅花風鈴木等樹，現場花卉栽種人員表示現正種植包括羅莎公主聖誕紅、金魚草、一串紅、紫羅蘭、藍眼菊、風鈴草、毛地黃、三色堇、四季海棠、馬纓丹、複葉仙丹、葉牡丹等數十多種花卉。

雙湖森林公園第2期工程占地22.64公頃，位於回教公墓東北側一帶，工程經費約2億6500萬，目前撒播波斯菊花籽，農曆春節期間將成為廣達20多公頃的梯田花海，包括花漾梯田、自然河道、登山步道、景觀池、休憩平台和座椅、山形廊架、瞭望台、停車場等設施；以台灣欒樹為主要林相，在雙湖林道種植藍花楹，水岸景栽種落羽松等樹，並搭配多種花卉，希望趕在農曆年前將原本墓地打造成城市花海供民眾遊賞。

(中時)