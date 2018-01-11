酷航六月開航德國柏林 現促銷價萬元有找

2018年01月11日 04:48 中時 林承彥

新加坡－柏林航線將由雙走道廣體客機波音787夢幻客機執飛。（酷航提供）

酷航 台北-新加坡-柏林 航班時刻表。（酷航提供）

歐洲特有的文化氣息始終是國人最愛的旅遊勝地，其中德國又以穩定的治安、豐富的古蹟與眾多的美食備受旅人青睞，可惜往往受限於高昂的機票費用，無法如願拜訪。而低成本航空酷航，在開航雅典與夏威夷之後，預計於今年6月20日開航德國柏林，即日起至1月31日前，正式推出開賣促銷。

此波促銷，主打台北出發經新加坡至柏林單程含稅價9,999元起，酷航商務艙單程含稅價28,799元起，都較傳統航空公司便宜不少。而執飛此航線的班機，將由雙走道廣體客機波音787夢幻客機負責，預計每週營運4個班次。

酷航首席執行長李立興 (Lee Lik Hsin) 表示：「酷航的低成本長程營運模式，於過去的六個月內，隨著雅典及夏威夷開航而正式展開。目前兩個航點都符合我們的期待，也接受到來自旅客對於波音 787 夢幻客機的高度評價。酷航以波音 787 夢幻客機執飛長程航線，是我們的旅客願意搭乘低成本航空長程航班的關鍵因素。隨著柏林開航，將持續我們的使命，提供更多超值的長程航線選擇，讓旅客享受酷航非凡體驗！」

(中時)