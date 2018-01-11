鴻海美國設廠遇阻 威州居民告上法院

鴻海集團董事長郭台銘去年12月和威州州長沃華克簽下合約。（圖/twitter@ScottWalker）

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中時電子報

鴻海集團去年與美國總統川普（Donald Trump）在白宮洽商後，宣布於威斯康辛州設立大型廠房，投資額高達100億美元。不過生產都還未開始，富士康設廠第一步就受阻，數十名當地居民周二（9日）一狀告上法院，要求頒令禁制政府徵用土地設廠，控告川普政府不當地行使國家徵用權。

據《美聯社》報導，富士康廠房預定地所在地中，有7公頃屬於蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的民眾所有，這些擁有房屋所有權的居民認為，政府不當行使徵收權取得土地，因為這只是為了鴻海集團的私人利益，並沒有作為開發使用，這無疑是侵犯他們的憲法權利。

川普總統聲稱鴻海投資項目可為國家帶來超過3000個就業機會，未來更可上升至13000個。(圖/美聯社)

蒙特普萊森村居民不滿土地即將被徵收，已有10多人提告尋求法院發布永久封殺鴻海計畫的禁制令。這些居民認為，就算政府成功徵收土地後，他們搬離家園且被安排在附近新住所，還是會被鴻海造成的污染所影響，所以要求當局停止徵收土地的計畫。

鴻海在去年7月表示，將會在美國威斯康辛州設廠，川普總統聲稱這個項目可為國家帶來超過3,000個就業機會，未來更可上升至13,000個。

(中時電子報)

文章來源：Landowners fight effort to take land for Foxconn

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