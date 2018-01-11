寒流續發威！清晨淡水7.5度！估周六白天才回溫

2018年01月11日 06:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒流發威、全台急凍！今（11日）清晨最低溫出現在淡水的7.5度，比昨日的8.1度更低，創下今年入冬最低溫！氣象局今早也針對全台20縣市發布低溫特報，僅屏東、澎湖未在低溫範圍，預估這波寒流持續影響到周六！另受東北季風影響，氣象局今早也針對全台17縣市發布陸上強風特報。

寒流發威！氣象局今（11日）早針對全台20縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

冷颼颼！外出要保暖！今天持續受到寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，高雄以北、宜蘭地區的清晨低溫將下探到8至10度，到了傍晚嘉南平原受到輻射冷卻作用，溫度更可能下探7度。天氣風險公司表示，這波低溫將影響到周六，未來幾天早晚低溫有機會達8至10度，甚至南部低溫也有11至13度。

今天多為乾冷天氣，全台及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

受東北季風影響，今天台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9強陣風，請注意。

空氣品質方面，中央氣象局表示，明天持續受寒流影響，挾帶境外污染物影響空氣品質，高屏地區受擴散條件不佳為橘色提醒；馬祖、金門、澎湖及北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級。

(中時電子報)