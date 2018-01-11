1月11日三大報頭條要聞

2018年01月11日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

《勞基法》修法「小綠亂鬥大綠」，加上搜索新黨、M503事件造成兩岸關係緊張，拖累小英，旺旺中時最新民調，民眾對於蔡英文總統的施政表現，近6成表示不滿意，支持度僅剩26趴，均創下本報調查的新高及最低紀錄，連最支持小英的年輕族群都高達6成5不滿意，高學歷者甚至逾7成不滿意。

美國聯邦眾議院9日通過2項涉台法案，包括鼓勵美台「所有層級」官員互訪的《台灣旅行法》（HR 535），以及協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分的法案（HR3320）。眾院外交委員會主席羅伊斯表示，一天內通過2項友台法案，象徵美國對台灣表達堅定支持。大陸官方《環球時報》指出，美眾院通過的《台灣旅行法》是「摧毀台灣法」，一旦落實，將幫助大陸下決心解決台灣問題，台海局勢從此進入新的階段。

立法院昨（10）日三讀通過《勞基法》修正草案，勞動部提出3月1日全面上路、要求事業單位限期成立勞資會議、交通運輸業和醫療院所實施專案勞檢、建置線上備查系統等4大原則因應。針對外界爭議最大的加班換補休，勞動部長林美珠表示，為落實周休二日，未來研擬施行細則時，將規定加班補休得在年度結清，當年度補休沒休完，雇主就要發加班費給員工。

◎工商時報

歷經徹夜不斷電審查，爭議多時的一例一休、《勞動基準法》修正案昨（10）日在立院臨時會完成三讀，包括休息日加班時數核實計算、加班費換補休、每月加班上限彈性、例假日彈性（7休1鬆綁）、輪班間隔彈性、特休假彈性等新規定，預計3月1日起施行。

去（2017）年上市櫃公司營收成績單出爐，12月合計營收意外衝出3.2兆元新高，累計全年更飆上32.6兆元、年增逾7％，並刷新2014年的30.77兆元，月、季、年一舉改寫7項歷史紀錄，12月營收創高家數也達115家，基本面復甦力道強勁。

稅收超徵千億大關恐夢碎！去（106）年稅收實徵淨額2兆2,326億元，為歷年最高，超徵774億元，終止連續三年超徵千億表現，惟已連四年超徵。展望今年，財政部次長蘇建榮表示，今年稅收預算編得較去年高，若經濟成長不變，加上稅改版本通過後將造成69億稅損，要超徵千億更有難度。

◎旺報

美國眾議院華府時間10日無異議通過《台灣旅行法》，鼓勵美台所有層級官員互訪；大陸涉台學者受訪表示，美國國會台灣連線力量蠢蠢欲動，這段時間以來非常囂張，預判蔡政府倚靠美國等外圍勢力共同反陸、抗陸的策略在今年會加強，這將加劇兩岸「冷對抗」。另位國關學者稱，法案非僅提升台美一般交往層級，而是牽涉到軍事交往、武器買賣甚至協防台灣，中方已高度警惕。

《環球時報》10日發表社評稱，美國眾院通過《台灣旅行法》是「摧毀台灣法」，一旦該法在台灣落地，勢必幫助大陸下決心解決台灣問題，台海局勢從此進入新的階段。並稱若華府最終要在白宮給台灣總統「鋪紅地毯」來表達對華意志，這時的美國已經不是要「護台灣」了，而是赤裸裸準備「害台灣」、「賣台灣」。

美國眾議院通過《台灣旅行法》，鼓勵台美官方提升來往層級，在大陸看來，一個巴掌拍不響，除了美國反中勢力作祟外，蔡政府必然參與其中；尤其在兩岸缺乏正常溝通管道下，即使蔡政府再怎麼有難言之隱，此一事件等於：在錯誤的時間以錯誤的方式，向北京傳達錯誤的信號。

(中時電子報)