台灣女生很EZ？ 老外：會中文、愛台灣就會紅

美籍直播主Cjayride直播台女很「Easy」引發爭議，長期拍攝外國生來台生活的youtube頻道「不要鬧工作室」也針對這件事情發表看法。(截自不要鬧工作室youtube)

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中時電子報
不要鬧工作室影片發表看法(影片取自不要鬧工作室youtube)

美國實況主Cjayride日前在直播平台，直播與台女泡澡同樂，影射台灣女生很EAZY，影片還寫到「台女想吃洋腸」，引發網友一陣痛罵反對，有YOUTUBE頻道，也針對這件事情拍出影片，表示確實有許多外國男生覺得亞洲女生會對他們非常有好感，也會善加利用這樣的優勢。

經常拍攝外國人來台生活狀況的YOUTUBE頻道「不要鬧工作室」針對此事件發布影片，負責人Johnny Chieng坦言，這幾年訪問很多不同國家的外國人，心中一直有疑問不太敢提，在拍過影片中，有外國朋友主動提到，他們發現亞洲女生很容易對自己有好感，所以會好好利用這點。

他也曾在訪問時，聽到有外國人跟另外一個外國人說，「在台灣我們只要會說中文，又講愛台灣，我們很快就會紅。」但Johnny Chieng也提到，如果推出這樣的影片，就會令有些外國男生不高興，認為是抹黑全部外國男生，好像他們跟亞洲女友都不是真愛。

Johnny Chieng提到，台灣對於外來客的友善，加上台灣的大自然美景與美食，很難不讓外國人感動，但大家對所有外國人也都是一樣的態度嗎？他也強調，「外國人喜不喜歡台灣重要嗎？一點也不」，重點是台灣民眾對這塊土地的情感才是重點。

(中時電子報)

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