要勞工搞清楚狀況 林靜儀PO紅叉圖惹議

民進黨立委林靜儀。（中時資料照）

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中時電子報
民進黨立法委員林靜儀在圖表上畫上紅叉叉與三角形符號更正引議。(擷取自林靜儀臉書)

立法院臨時會昨三讀通過《勞動基準法》修正案，每月加班時數上限提高到54小時，輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。物理治療師林長揚自製「勞基法修正案懶人包」圖表，並諷刺表示台灣勞工真的很軟。對此，民進黨立法委員林靜儀在圖表上畫上紅叉叉與三角形符號更正，引來網友熱議。

林長揚自製「勞基法修正案改了啥」的圖表，列出六大點並諷刺表示「台灣勞工真的很軟呢！」不過林靜儀昨晚在臉書上轉載她對於這張圖表的指正，分別用紅筆畫上三角形、打叉叉，並用紅字在旁寫下她認為不對之處。此外，底下的「台灣勞工真的很軟」也被直接改成「台灣勞工，要搞清楚狀況啊！」

對於林靜儀更改林長揚自製的圖表，網友不買單。紛紛表示「用人家圖不用註明出處嗎」、「你投醫學期刊也是這樣不附註引用來源的嗎？搞清楚狀況好不好？」、「民進黨要硬扯，還不肯自己做圖表，真是懶得不遺餘力啊！」、「您對這圖有許多理解錯誤的地方」。

也有網友認為「是有哪些人活該要連上十二天班，活該可以輪班中間只休息八小時嗎？」、「請問政府審核的機制是什麼」、「你才要搞清楚狀況吧？」、「再怎麼解釋都比原先的爛啊!」、「當勞工都白癡是不是?」、「既然修得這麼好這麼棒，妳的孩子、家人也一起來上這種班呀」、「民進黨才搞不清楚狀況」。

(中時電子報)

文章來源：林靜儀 醫師.立法委員臉書

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