柯建銘批國民黨弱智、時力作秀 網諷：得了便宜還賣乖的幹話王

2018年01月11日 08:04 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

立法院臨時會昨三讀通過勞基法修正案，民進黨團總召柯建銘批評時代力量只會抹黑作秀，國民黨集體弱智，兩個黨團合一齣鬧劇。網友紛紛批判，「這不是幹話，什麼才是幹話！！」「鴨霸政黨，仗著立院人數多，濫用公權力，欺壓勞工、圖利資方，得了便宜還賣乖的幹話王！」

udn報導，勞基法修正案三讀通過後，柯建銘受訪表示，時代力量黨團還活在318學運時代，不讓委員會好好審查，又沒有提出版本，最後還到府前上演禁食抗議，只會抹黑作秀。國民黨團群龍無首，議事規則不懂只會想辦法拖時間，武鬥不敢文攻又無理，整個黨像義和團一樣集體弱智秀下限，會出什麼招也早被綠營看破。「兩個黨團在修法過程中根本是合演一齣鬧劇」。

此言一出，網友留言紛紛留言諷刺，有人說，這不是幹話，什麼才是幹話！！那當初國民黨執政，時代綠喊說要週休二日，還能高票當選，是怎麼回事？！「關說司法的人 現在變成義正詞嚴 大辣辣地批判他人 他黨 動用司法 立法工具 這就是台灣社會的病態」「根本就是在講幹話。民進黨唯一的一招就是一黨獨大蠻橫專斷。這招拿出來其他人還能怎樣？還在那邊講幹話說什麼看穿別人？我們唯一沒看穿的就是小英才說要好好談，結果還沒開始談卻霸王硬上弓通過了。這個黨要不是蠻橫的可以，要不是溝通能力差得可以。」

(中時電子報)