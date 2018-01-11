批台灣媒體「無人不黑」 伊能靜：充滿更多同情

2018年01月11日 08:07 中時電子報 蘇士亨

伊能靜與兒子「小哈利」赴紐約旅行，卻被週刊踢爆機場報到時，託運行李超過規定，卻刻意為難地勤人員，伊能靜沉默一晚後臉書PO文回應，表示台灣媒體無人不黑，更加深和藝人的對立。

伊能靜還原事件始末，出發前知悉美國不允許行李太重，所以每個行李只裝25公斤，當時組長盡責告知美國一個箱子能裝32公斤，明明是保護乘客的事情，竟遭惡意扭曲，讓她痛批「這種不是事實的爆料，是有可能賠上官司」，感概現在媒體必須為了收入，得過著違背良心的生活，導致生命充滿負面能量，此外也心疼航空公司，屢次善意協助，但因新聞不實報導，反而淪為跟媒體爆料的告密者。

對於屢遭媒體抹黑，導致曾害怕待在台灣，但現在對伊能靜而言，早已是見怪不怪，心境也從暴怒的狀態轉為給予同情，更表示撇開腥羶色八卦文化不談，自己對台灣這塊土地仍是充滿熱愛。

伊能靜臉書全文:

常常聽見上海人、北京人、四川人，說起自己成長的地方，滿滿都是情感，我也一樣，我在台灣長大，深深愛著這個充滿人情味的地方，今天台灣媒體再次寫到我，當然如果熟悉台媒的人都知道，他們幾乎無人不黑，藝人和媒體對立的很厲害，很多流行歌曲都罵狗仔，以前我會生氣，但是現在我有更多同情。

一份工作，永遠在尋找負面，長得好看的就是假臉，溫柔嫻熟的人私底下肯定是滿嘴臟話，愛看書的人其實沒一點文化，他們不斷想要告訴這世界，人都表裡不一，人都是虛偽的，生活在這個美好的城市，卻必須為了收入去過那種生活，生命只有負面能量，而且競爭又大，其實並不容易，我記得以前還在台灣工作時，記者說，如果同事拿了獨家，就有獎金，而且上面會越來越重視，所以他們很怕漏新聞，不僅是錢的問題，也有被不被重用的可能。

另外我想謝謝中華航空公司，幾次他們的善意都被處理成會跟媒體爆料的航空公司，上次說我懷孕無理，其實那天他們看我跑錯航站樓，又大著肚子，幫我推行李，幫助孕婦我相信在全世界都是人與人的基本善意。這次也是，我因為知道美國保護員工，不允許行李太重，所以我每個行李只裝了25公斤，組長特地告訴我美國一個箱子裝32公斤，我喜歡乘坐華航，因為組長真的很熱心。

航空公司保護乘客，這種不是事實的爆料，是有可能賠上官司的，因為調個影片就可以了，曾經我在商務艙看過一名男乘客發脾氣，好像行李出問題，拖了很久，他大吼能不能快點！我聽見他走到一旁打電話說，爸爸馬上，再等一下，馬上回家了。

很多時候，體諒不僅僅是給態度好的人，有時也是給態度不好的人，因為你不知道他今天是不是孩子生病了，是不是失戀或離婚了，沒笑容的服務員是不是被騙錢，這世界並不容易，他人微笑時我們珍惜，但沒有微笑時，我們也應該學著理解。

一份工作，不是發現美好台灣，一個人的生活，不是感受人的善良之處，生命所向盡是惡意，我相信你給生命的，生命將會回返給你，我愛台灣，就像北京人愛北京，上海人熱愛上海，在這些八卦的新聞之外，台灣有更多美好正能量，人情味濃、小吃好吃、文化豐富多樣，我曾為了媒體害怕待在這裡，但我現在發現，他人的惡意與自己無關，而我看到的台灣，只有美好與愛。

(中時電子報)