台灣棒球世界第四 落後韓積分差近2年首破千

WBSC最新世界排名出爐，台灣維持住第四，積分卻再度下滑。(取自WBSC官網)

友善列印
中時電子報

世界棒壘球總會(WBSC)今(11日)公布最新各國世界排名，台灣排名雖跟去年一樣維持第四，但過去一年間在各級國際賽無冠，積分下滑到3808分，比起2015年寫下史上最高分的4702分，短短2年間下滑894分，與第三的韓國已有1142分差，跟第五的古巴也再度縮小到131分差。

台灣在2016年時拿到4702分，排名超越韓國居第三，創下史上最佳名次；然而好景不常，台灣隔年積分下滑到3901分，排名落居第四，讓韓國要回第三。去年台灣在經典賽、U12、U18等國際賽成績不盡理想，積分再下滑，韓國從去年4789分升到4950分，兩國積分差3年來首度破千分。

相同的狀況，古巴雖積分也從去年3737分掉到3677分，但跟台灣差距縮小；台灣被韓國拉開差距、被古巴追近，棒球的國際競爭力顯現走下坡趨勢。另日本積分從去年5699分小幅掉到5658分，仍維持世界第一，居第二的美國則從去年5378分進步到5414分。

接著第六到第十二名，依序為墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各跟義大利。澳洲進步201分，從去年第八升到第七；荷蘭進步306分，爬到第八；委內瑞拉退步441分，排名從去年第七跌到第九；第十到第十二名不變，不過三國積分都比去年進步。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》伊巴卡挨重拳 與詹姆斯強生… NBA》小刺客金臂勾打翻威金斯 挨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。