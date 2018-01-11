台灣棒球世界第四 落後韓積分差近2年首破千

2018年01月11日 08:04 中時電子報 蔡銘仁

世界棒壘球總會(WBSC)今(11日)公布最新各國世界排名，台灣排名雖跟去年一樣維持第四，但過去一年間在各級國際賽無冠，積分下滑到3808分，比起2015年寫下史上最高分的4702分，短短2年間下滑894分，與第三的韓國已有1142分差，跟第五的古巴也再度縮小到131分差。

台灣在2016年時拿到4702分，排名超越韓國居第三，創下史上最佳名次；然而好景不常，台灣隔年積分下滑到3901分，排名落居第四，讓韓國要回第三。去年台灣在經典賽、U12、U18等國際賽成績不盡理想，積分再下滑，韓國從去年4789分升到4950分，兩國積分差3年來首度破千分。

相同的狀況，古巴雖積分也從去年3737分掉到3677分，但跟台灣差距縮小；台灣被韓國拉開差距、被古巴追近，棒球的國際競爭力顯現走下坡趨勢。另日本積分從去年5699分小幅掉到5658分，仍維持世界第一，居第二的美國則從去年5378分進步到5414分。

接著第六到第十二名，依序為墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各跟義大利。澳洲進步201分，從去年第八升到第七；荷蘭進步306分，爬到第八；委內瑞拉退步441分，排名從去年第七跌到第九；第十到第十二名不變，不過三國積分都比去年進步。

(中時電子報)