搶攻百億春節送禮商機 聯名禮盒齊賣萌

2018年01月11日 08:52 工商 曾麗芳

搶攻百億春節禮品市場商機，85度C推出9款精緻禮盒，包括獨家限定版的「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」，1月14日起全省門市購買限定款禮盒即享85折，預計可售出7萬盒。

今年春節假期適逢西洋情人節，85度C推出9款年節禮盒，除了獨家限定款「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」外，還有「福氣御禮禮盒」、「雪Q餅禮盒」、「經典咖啡烤蛋捲」、「鳳梨酥」、「牛軋糖」，可同時享用蔓越莓酥塔與鳳梨酥塔的「雙塔禮盒」、「紅酒禮盒」、「幸福禮盒」，售價從150到699元不等。

1月14日起至85度C全省門市購買限定款年節禮盒即享85折，並加送新年快樂紅包袋1包（2入）；2月9日至2月15日全館消費滿200元，贈紅包袋一組1包（2入）。

此外，業者2017年首度推粉紅教主 HELLO KITTY 中秋禮盒，造成民眾搶購熱潮；2018年節禮盒也不缺席，特別推出獨家「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥限定款禮盒」，裏頭有香脆可口的捲心酥淋上香濃的黑白巧克力，再撒上杏仁粒，讓 HELLO KITTY 肖像的可愛力大爆發；外盒是精緻的HELLO KITTY獨家限定款鐵盒，特價399元。

另支持台灣在地文創，業者也首度與2017年台灣LINE原創貼圖銷售第1名的「白爛貓」聯名推出加價購活動，只要消費滿150元即可加購，獨家吃貨專用的立體白爛貓陶瓷湯碗及浮雕點心盤，深受網友喜愛，預料將掀起貓迷的搶購熱潮，全省限量6.5萬組。

(工商)