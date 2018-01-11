長期熬夜工作 恐增女性罹乳癌機率

2018年01月11日 09:00 中時電子報 李靖棠

據大陸新浪網報導，當代社會中最大的疾病殺手之一，莫過於各種癌症，其中對女性而言，威脅頗大的一種就是乳腺癌（breast cancer）。大陸四川大學華西醫院腫瘤中心多位專家，經分析61項原創研究，樣本來自歐美、亞洲、澳洲等地區的390萬名女性，赫然發現，長期熬夜工作可能增加女性患癌風險，尤其以皮膚癌最高、乳腺癌居次。這份最新的研究報告指出，長期熬夜工作的女性，罹患乳腺癌的風險增加31.6％、消化道癌風險增加17.7％、皮膚癌風險增加40.8％；且每增加5年的夜班經歷，罹患乳腺癌的風險會額外增加3.3％。

乳腺癌是女性最常見的惡性腫瘤之一，由於女性的乳房是由脂肪、連結組織、腺體組織所組成，一旦當乳葉或小葉的細管內層間乳腺管細胞，或腺泡細胞產生了不正常的分裂、繁殖而形成的惡性腫瘤，學界將之稱為乳癌。乳癌最明顯的症狀之一，就是乳房腫塊，醫師多半建議，雖九成的腫塊屬於良性，可一旦自我檢查發現時，最好還是盡早就醫。過往認為，45-69 歲之間的女性，是乳癌好發的階段；但我國國健署資料卻顯示，台灣誘發年齡比歐美國家年輕約 10 歲左右。

川大研究團隊主治醫師馬學磊表示，「長期熬夜工作，已成為當代社會愈來愈普遍的現象，相關的生物節奏混亂及生活方式的改變，也對健康產生了重大影響，包含護士、航空機組員和工人等，都是該病症的高危險族群。」他更呼籲業界與社會，應該更重視熬夜工作的現象，並給予相關人員補充褪黑激素和增加相關病症篩檢的檢查，或是進行更彈性的人員調配，避免長時間固定熬夜工作。

(中時電子報)