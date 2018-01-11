日媒預測：今年11項亞洲爆紅商品 台灣是米其林指南

2018年01月11日 09:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

2018年初始，日媒循往例預測今年亞洲走紅商品，此次地區列入東南亞國家及東亞的台灣、中國大陸、南韓。台灣民眾不免好奇，日媒看好的台灣商品究竟是什麼，而鄰近的中國大陸、南韓又有何夯物會爆紅？從不同地區有望熱賣的商品，也可一窺當地的未來生活消費脈動。

根據《日本經濟新聞》報導，2018亞洲11個國家及地區將走紅商品及服務預測，日經也將台灣列入。總體來說，守護健康及維護資安類較為突出。其中，台灣方面，台灣版米其林指南被預測將大發利市。在大氣污染嚴重的印度，裝在鼻孔裡的過濾器或會受到歡迎。而在中國，「刷臉支付」或將贏得消費者的支持。韓國三星電子的音箱等智慧手機相關産品也可望繼續受到歡迎。

以下是將在亞洲爆紅的11項商品及服務

台灣：台灣版米其林指南

《2018台北米其林指南》預計將在明（2018）年第1季、農曆年前後出版。由於名店很多，哪家店入選早已成為話題。

中國大陸：臉部識別服務（刷臉支付）

刷臉支付服務已由阿里巴巴集團旗下的生鮮食品電商企業引進。到2018年，會有越來越多的普通零售店加以引進。有了這一支付服務，錢包自不必説，智慧手機也不需要了。

韓國：三星電子「智能音箱」

三星電子智能音箱預計2018年上半年售。將對抗谷歌和LINE的同類產品。

印度：應對PM2.5的鼻腔過濾器

印度德里11月上旬，PM2.5的濃度達到了999，這相當於一天吸50支香菸。在印度很可能走紅的商品，可能是一款鼻腔過濾器，只要裝入鼻孔，即可阻擋95％的PM2.5。

馬來西亞：移動結算

馬來西亞12月在該國推出了基於二維碼（QR）碼的移動結算。另外，中國大陸的「支付寶」也可能向馬來西亞人開放。

新加坡：共享辦公室

中國大陸等企業相繼開業，聯合利華（Unlever）也將進駐，為創業者和投資者牽線搭橋。

印尼：藤球

隨著8月雅加達舉行亞運會，用腳踢藤球的「藤球（sepak takraw）」運動將受到關注。

泰國：昭披耶河開發

曼谷西部的大規模開發將在2018年相繼完成。由於城市鐵路的延伸，將成為熱門地點。

緬甸：股票投資

隨著中産階層的增加，外國人的股票交易也將解禁。呱呱墜地的證券市場將獲得活力，投資行為有可能擴大至緬甸人。

越南：進口汽車

東協區域內的關稅將降為零。在越南，預計來自泰國等的進口車汽車增加。售價將比國産車便宜1～2成，購買進口車的越南人或因此增加。

菲律賓：偶像團體「MNL48」

在菲律賓，日本偶像團體「AKB48」的當地版「MNL48」的總選舉將在4月首次舉行。預期將在當地掀起一股熱潮。

(中時電子報)