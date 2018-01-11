MLB》洋基難獲海盜寇爾 太空人湊一腳搶人

2018年01月11日 09:09 中時電子報 蔡銘仁

洋基跟海盜的寇爾(Gerrit Cole)交易案遲遲談不攏，如今太空人加入戰局，最初美媒報導，太空人跟海盜已經接近達成協議，太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)隨後否認得標，針對兩隊協商的進度也沒做出回應，「我們手頭有不少事正在進行中，還沒有一項是即將完成的。」

27歲的寇爾去年就是洋基競逐的對象，儘管外界推測寇爾到洋基只是時間早晚問題，但海盜想從洋基挖頂級新秀、洋基不願放人，使得這筆交易案拖到今年未定。洋基如今似乎想停止協商，大聯盟記者莫羅西(Jon Paul Morosi)報導，也想補強先發輪值的太空人打算出手。

太空人老闆奎尼(Jim Crane)在美國時間本周一指出，他們想再補一名強力先發，讓擁凱寇(Dallas Keuchel)跟韋藍德(Justin Verlander)的輪值更加完整。原本太空人想爭取達比修有，但達比修要價至少五年的億元大約，2020年才變自由球員的寇爾成為選項之一。

莫羅西指出，其實去年七、八月時，太空人就有興趣爭取寇爾，但他們最後選擇了韋藍德。只是太空人想得標代價可不低，海盜鎖定的籌碼包括太空人新秀外野手費雪(Derek Fisher)，以及他們農場頭號新秀塔克(Kyle Tucker)跟二號新秀衛特利(Forrest Whitley)

只是太空人要犧牲頂級新秀，奎尼表示若他們有機會如願補進頂級投手，也要考量到維持住農場深度，需要謹慎思考下一步該怎麼做。現在除了寇爾跟達比修，艾瑞耶塔(Jake Arrieta)跟光芒的阿契(Chris Archer)也是太空人鎖定的目標。

(中時電子報)