國民黨如何贏回勝利？羅智強提點子建議馬號召

2018年01月11日 09:16 中時電子報 謝雅柔

蔡英文總統上任後，不僅內政、勞基法引發爭議，兩岸關係上也急凍。對此，總統府前副祕書長羅智強指出，蔡已漸漸將台灣推向火海深淵，他建議前總統馬英九出面號召發起「反台獨大聯盟」，為國民黨和藍營贏回2018年與2020年的勝利。

羅智強在臉書指出，蔡英文執政後兩岸關係崩滑，然而，國民黨至今的表現也未起色。他說2016選戰大敗後，入國民黨陷入路線之爭，黨內互打成為常態。他說團結的國民黨都未必能阻遏民進黨對中華民國的掏空，況乎一個分裂的國民黨？

「國民黨一直有一個極大的共識，那就是『反台獨』」。羅智強說這個極大共識，也一直是台灣的多數民意。他質疑為何國民黨無法放下心結、糾葛，放下一中各表、一中同表的各種爭論，大家團結起來號召「反台獨大聯盟」，為挽台灣之日危難，齊心攜手，奮力一搏？

羅智強也建議前總統馬英九出面號召發起「反台獨大聯盟」，對內召集馬英九卸任主席後的三位黨主席吳敦義、朱立倫、洪秀柱，對外邀請友黨新黨的主席郁慕明，組成「反台獨大聯盟」，團結協力，力抗民進黨，為國民黨和藍營贏回2018年與2020年的勝利!

「國民黨的成敗尚在其次，但台灣不能敗」。羅智強說再讓民進黨這輛失速列車蠻幹下去，倒的不只是國民黨，倒的是前人先輩好不容易撐起的台灣民主與和平繁榮。倒的是在台灣這塊土地上每一個人民的生存與幸福。

(中時電子報)