萌商機無限！「Fresh Taiwan台灣原創館」前進香港獲好評！

Fresh Taiwan台灣原創館。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

台灣IP、創意出頭天！萌系、嘲諷、溫暖都能融化人心！搭乘北捷有可愛「麻吉貓」提醒你行車安全、「猴子大王」提著行李箱耍寶秀台灣、「傻笑鱷魚」顛覆傳統要你笑看人生、「酷樂樂」代言台灣航空飛向全球、台灣版愛麗絲「愛米莎」一笑百媚生！當全球景氣動蕩不安，傳統產業面對新科技衝擊時！「圖像授權」已成為台灣新商機。

百萬信眾追隨的鬧一波大師。（主辦單位提供）

2018年的開始，文化部主辦的Fresh Taiwan「台灣原創」再度精選了十家具有代表性的品牌共11個原創圖像及繪本動畫角色，參加1月8日至1月10日之第十六屆「2018香港國際授權展」(Hong Kong International Licensing Show)，這場展會為國際授權業協會(International Licensing Industry Merchandiser's Association，LIMA)正式認證，全球第三大的授權業展會，也是亞洲區重要的知識產權交易樞紐， 2017年三天展覽期間更吸引377家來自12國的廠商參展，品牌及授權項目超過900 項，參觀人數更較2016年成長4％，破歷年紀錄。

光華中心胡晴舫（二排右2）與台灣原創角色大合照。（主辦單位提供）

2017年擔任 Fresh Taiwan台灣原創館經紀總監何志焜顧問表示，台灣原創圖像IP最大的特色與優勢就是「多元性」，包含了日本文化的影響、歐美文化和品牌的衝擊、中華文化的融合、以及臺灣本土文化、原住民民族文化等，獨特且豐富的文化元素，獲得許多國際媒體的關注與迴響，同時提升台灣本土原創圖像設計的知名度、並加深國際市場對臺灣原創的了解，從而促進亞洲地區合作商機與業界交流。

台灣原創館展位人潮絡繹不絕。（主辦單位提供）

文化部表示，今年在香港國際授權展登場的角色，有入圍第54屆金馬獎最佳動畫長片的「小猫巴克里」；近半世紀的服飾品牌猴子大王「八奈奈」；坐擁百萬信眾的「鬧一波大師」；亞洲主食代表「米粒大叔」與「貓舌蘭」；經營台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」的人容文創，帶著時尚界的文青「莎拉公主病」氣質登場；與虎航跨界合作的「酷樂樂」；開朗、充滿正能量的「傻笑鱷魚」；運用東方奇幻故事，讓更多人認識臺灣文化與創意的「小八將」；臺灣版愛麗絲「愛米莎」，一起把自己的夢境變得精彩；以及代表「等待與希望」的小紅人等11個角色，另為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部特與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於香港展組成大臺灣館，期待在政府政策的資源輔助及專業指導下，透過國際展會的積累與醞釀，增加臺灣品牌國際認識度，並扶植更多臺灣品牌獲得國際授權經驗，提升國內整體授權市場的水平。同時帶著我們深厚的文化底蘊，在國際品牌交流合作的過程中刺激出更多的火花與創意，提升品牌高度深化國際市場的定位。

台灣原創角色商品展示。（主辦單位提供）

2018香港國際授權展(Hong Kong International Licensing Show)

時程：1月8日（一）至10日（三）09:30-18:30

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道一號）L3、L4

Fresh Taiwan館於四樓大堂中樓展廳（M4-A01）

(中時電子報)

日媒預測：今年11項亞洲爆紅商品… 最強霸王寒流來襲 台中市府啟動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。