「＃Metoo是誰？」梅威瑟神回引眾怒

2018年01月11日 09:22 中時電子報 盧品青

作風高調的梅威瑟(Floyd Mayweather)最近又引犯眾怒，他被《男士健康》雜誌女記者問到「你對#MeToo和現代男人有何想法」的時候，梅威瑟困惑地說「誰？」因為他根本不知道什麼是#MeToo。

梅威瑟說：「Me too不就是『我也想要』嗎，我看到別人開勞斯萊斯，我就會說Me too。我看到別人有私人飛機，我就會說Me two，是two，因為我買了兩架飛機。」

記者隨後跟他解釋，#MeToo是2017年最重要的婦女運動，是鼓勵女人站出來舉報男人性騷擾的標語。梅威瑟才知道他誤會了。

梅威瑟說：「啊，我真的沒聽過。只是我自己的Me too就是要想盡可能賺最多的錢，我的投資很成功，現在每個月都有百萬美金收入。如果你說性騷擾的話，我覺得性騷擾很不好。」

這讓梅威瑟有點尷尬，因為他剛剛才在跟女記者大談夜總會跟脫衣酒吧的不同，「這是上空和全裸的差別，我其實不去脫衣酒吧。」他澄清自己沒有像外傳的會去看脫衣舞。

對於這樣的人，要跟他講婦女運動可能太勉強了，梅威瑟的無知也引起大量網友不滿。「他的錢本來就不是靠腦袋賺來的。」「他看到別人打老婆，所以他也要打。」「可能腦子被打壞了。」「也不能怪他，他根本不識字啊。」

不過也有相挺的網友表示：「他沒聽過#MeToo又如何？你覺得很重要的東西，別人就要跟你一樣重視嗎？他沒說出你想聽的答案，你們這些左派就惱羞成怒了？」

(中時電子報)