嘉明輪擱淺8船員獲救 發信號彈讓東吉火燒山

嘉明輪擱淺，發信號彈求援讓澎湖東吉嶼火燒山。圖為東吉燈塔。（報系資料照 王錦河攝）

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中時電子報
、中國時報／

航行台澎間的澎湖籍貨輪「嘉明輪」，今晨2時20分，因船隻失去動力，擱淺在澎湖東吉嶼東北方100公尺，海空單位徹夜救援，王姓船長等8名台印船員全數獲救，目前暫時安置在馬公一家飯店中。但該船發出信號彈求援，造成東吉火燒山，所幸降雨滅火。

澎湖海巡隊指出，588噸級澎湖籍貨輪「嘉明輪」，10日下午1時許從澎湖龍門商港出海，滿載新鮮漁獲開往嘉義布袋港。

傍晚6時許，貨輪行駛至龍門港外海東南東方5浬處，疑似因為絞網頓時失去動力，船員們努力搶修仍無效，緊急透過無線電通報海巡署求救。

晚上海象非常惡劣，10多級強風巨浪席捲而來，失去動力的貨輪隨大浪漂流，船長王登照指揮船員們多次嘗試下錨穩定船身失敗，直至11日凌晨1時50分許，貨輪擱淺於東吉嶼東北方約100公尺處礁岩，無奈宣布棄船。

海巡署海洋總局接獲通報，立刻成立緊急應變中心，先派遣海上PP-5031巡防艇趕往現場協處了解現況，發現貨輪擱淺且下錨無效，隨即再增派PP-5035巡防艇、金門艦、台中艦趕赴現場戒護。

凌晨3時許，海洋總局同時連繫國搜中心出動國防部海鷗直升機飛往東吉嶼救援，歷時1小時順利將船上4名台灣籍船員及4名印尼籍漁工成功吊掛救起，護送至空軍馬公基地。

礙於貨輪擱淺位置正處於澎湖南方四島國家公園範圍，為防堵油汙可能滲漏損害海洋生態環境，海洋總局持續派艦艇現場掌握是否發生有溢油汙染情事，也同步通報澎湖縣政府環保局預警因應。

(中時電子報)

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