新北最老樹在新店！相傳「樹醫公」能治腳病

新店「樹醫公」。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

新北市政府為展現保護珍貴樹木！其中新店有棵在逾千株珍貴樹木的傳奇中，相傳過去當地居民侯陳彩燕女士得了腳病，到處求醫但腳痛遲遲不見起色，有天路過此樹，卻因腳病發作而坐於樹旁休息，既而向九丁榕許願，希冀腳病能儘速好起，後來腳病也真的有了改善，因此替九丁榕老樹蓋廟供奉，並稱之為「樹醫公」。

市府景觀處於今年6月邀集行政院農業委員會林業試驗所吳孟玲主任秘書及邱志明組長鑑定九丁榕樹齡，林試所表示初估量測該榕樹胸徑約200公分，推估樹齡約為數百年。九丁榕開展寬闊的樹冠層不僅是在地居民乘涼遮蔭的好所在，也庇蔭著來來往往的人們，是當地重要的休憩場所與精神地標。

新店區廣興里吳進興里長表示，九丁榕近來歷經多次風災仍堅毅挺拔未有嚴重損傷，且庇護著樹公廟附近百餘戶民眾，在當地民眾心中已存在延年益壽的信仰地位，也因當地耆老口耳相傳而有「千年九丁榕」之稱，人們對老樹也虔誠地守護，希望九丁榕能持續健康地生長。

然而隨著九丁榕日亦繁盛茂密，當地居民反應根系的生長也隨之受限，樹公廟之頂篷也有些許損壞，為了保護綠色資源，以及讓在地人的信仰中心得以長久保存，市府未來將對於九丁榕的棲地進行改善，減少影響根系生長的水泥鋪面，由改造現地之綠美化的方式取代，兼具生態及固土之效，同時配合規劃樹公廟屋頂的修繕，為守護如此珍貴的自然及文化瑰寶盡一份心。

景觀處表示，依「新北市樹木保護自治條例」規定符合離地高度1.3公尺處之樹幹直徑達90公分以上、樹齡達50年以上或具地方特性、歷史性或學術研究價值等條件之一，經審核通過可公告列管為珍貴樹木。未來也會持續針對境內珍貴樹木進行健檢、維養護及棲地改善。

另也呼籲民眾，倘發現有符合上述條件之樹木，皆可逕向各區公所或景觀處提報，審核通過即可列管為珍貴樹木。老樹背後有傳奇的故事！

(中時電子報)

新店「樹醫公」。（新北市景觀處提供）
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