來自北歐新年大禮 挪威擬向美購52架F-35戰機

2018年01月11日 09:48 中時電子報 李靖棠

據美國福斯新聞網（FOX Business）報導，2018新年之初，美國兩大武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音（Boeing）迎接來自北歐地區的大禮，近日出訪華府（Washington D.C.）的挪威總理艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg），於昨日宣布他們將向洛馬採購52架新型F-35戰機（F-35 Lightning II），同時也將與波音進行P-8海神式海上巡邏機（P-8 Poseidon）採購談判。瑟爾貝克在聯合記者會上表示，她們很重視與美方的盟友關係，本次的採購不僅有助於美國本土經濟，也能提昇雙邊關係。

F-35隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

美國海軍現役P-8海神式海上巡邏機。（圖/美國海軍）

Boeing P-8A Poseidon - US Navy - Farnborough 2016

替代老舊化的P-3C「獵戶式」（P-3 Orion），由波音設計製造的P-8海神式海上巡邏機，機身是以波音737-800客機作為基礎，主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點。最大時速可達907公里、最大航程為8,300公里，於2013年正式投入服役，目前除美軍外，尚有澳洲、印度、英國等多國軍方裝備。

對於挪威官方的提議，波音發言人告訴福斯新聞，他們對於未來的協商相當期待，並期望能協助挪威強化其海岸巡防能力。

(中時電子報)