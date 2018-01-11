心碎！ 才剛喪父 大學生寒夜竟遭小客車撞死

陳姓男大生整部機車撞歪。（程炳璋攝）

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黃姓男子汽車左車身內凹。（程炳璋攝）

台南市9日寒夜10時許發生一起死亡車禍悲劇，陳姓大學生騎車趕著接女友，卻在永福路與府前路口撞上闖紅燈的黃男轎車，當場血胸死亡，女友得知噩耗崩潰痛哭，警方調查，才知死者是家中獨子，父母離婚，3個月前剛喪父，他的爺爺連夜南下處理後事，3個月內連續送走兒子與孫子，難過之情溢於言表。

22歲的陳男家住桃園，是家中獨子，父母離婚後，與父親同住，因為到台南念大學，租屋在永康，現為大4學生。父親3個月前剛因病過世，他只能與爺爺奶奶相依為命。

陳姓爺爺神情落寞的表示，孫子很乖，每隔一段時間就會打電話回家報平安，眼見他再過半年就可以畢業回家，爺孫倆就可以團聚，沒想到卻出意外。

陳男在9日濕冷的夜晚，為了接女友回家，從永康騎車到中西區，自永福路北往南行，遇上一部42歲黃姓男子駕駛的小汽車從府前路西向東走，黃男紅燈未停，陳男車速快，見狀時已來不及剎車，攔腰撞上汽車。

陳男的機車前方變形，他的頭、臉、身體都受撞擊，左胸、腹部內出血，當場死亡。

陳男被送往醫院時，久候不見人的女友打電話給他，卻是醫生接起電話告知噩耗，女友趕赴醫院，卻是得知男友已過世的消息，哭的傷心欲絕。

連夜南下的陳爺爺更是難過，眼眶紅腫，3個月來連續兩次白髮人送黑髮人，傷心之情不言可喻。警方依照過失致死罪嫌，將黃男移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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