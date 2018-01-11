雙證照水電工配錯線 屋主洗澡摸蓮蓬頭電死

2018年01月11日 09:57 中時電子報 呂承哲 、 黃鈺潔

薛姓水電工因施作不當，造成許男觸電身亡。(圖/中時資料照)

一名台南的許姓男子2015年7月委託設計公司幫忙汽車鍍膜場進行室內設計，領有雙證照的薛姓水電工負責配管線，怎料他將浴室內的線路配錯，導致許男在洗澡時碰觸到金屬蓮蓬頭遭電傷而亡。法院判決，薛男依業務過失致死罪判刑10月定讞，賠償許男家屬238萬多元。

據《東森新聞雲》報導，許男妻子控訴，丈夫當時委託公司幫忙汽車鍍膜場進行室內設計，領有乙種電匠及丙級室內配線技術士執照的薛男，負責水電配管配線工程，怎料他將浴室內的線路配錯。同年9月上午10時許，電熱水器安裝施作完畢，許男當天晚間沐浴時，摸到金屬蓮蓬頭遭流竄的電流電傷，身上多處灼傷，送醫急救後仍宣告不治，留下妻子與2歲、10個月的孩子，精神遭嚴重打擊，由於老父母親還要照顧重度身心障礙的女兒，家中經濟頓失依靠。

許妻指出，依照薛男的知識、能力和當時情況，不可能沒有發現，但因施作不當而釀成悲劇。薛男坦承，願為許男的死亡負責，但許男家屬求償金額太高，光是扶養、喪葬費就達721萬，另外還有精神慰撫金500萬，他表示負擔不起。

台南地院法官認為，許男父母雖未達法定退休年齡，但父親在外有工作，尚可負擔身障女兒生活所需費用，精神慰撫金可求償150萬。許妻月收入僅有2萬元還要扶養兩名幼子，加上喪夫之痛，可求償扶養費340萬及精神慰撫金225萬元。

家屬已與薛男所屬的設計公司達成和解，對方也願意賠償350萬，法官判薛男須賠償三分之一的損失，大約是238萬多元。

(中時電子報)