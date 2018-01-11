扳倒淫魔製片 伍迪艾倫兒子感嘆老爸沒事

2018年01月11日 10:02 中時電子報 楊幼蘭

好萊塢重量級製片溫斯坦（Harvey Weinstein）的性侵、性騷醜聞鬧得滿城風雨，至今仍不斷有受害人出現。而在《紐約客》（The New Yorker）上撰文，將溫斯坦所做所為公諸於世的，正是大導演伍迪艾倫（Woody Allen）與老牌女星米亞法蘿（Mia Farrow）親生子羅南（Ronan Farrow）。

然而，據《時人》（People）雜誌與《我們周刊》10日報導，令羅南感嘆的是，自己82歲的父親縱橫影壇數十年，濫用潛規則，甚至涉嫌性騷自己的養女，也就是他現年32歲的姊姊狄蘭法蘿（Dylan Farrow），但卻始終沒事。

「還輪不到我來說，好萊塢要做什麼，或不要做什麼，」現年30歲的羅南說，「我只能說，在每個行業中，還是有幹了壞事，面臨有憑有據指控，但仍能置身事外的有權有勢男人。」

羅南接受《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）專訪時表示，成長在像自己這樣的家庭背景下，眼見美國最有權利的一些男人為了好事、壞事利用權力，讓他很早就了解，濫權究竟是怎麼回事。

自從狄蘭自稱，7歲時便遭養父性騷後，便陸續傳出伍迪艾倫性侵好萊塢知名女性的醜聞。儘管一名康乃狄克州檢察官說，已有足夠的證據對他提起刑事訴訟，但他始終沒有受到法律制裁，也一直矢口否認有任何不法情事。

現年72歲的米亞法蘿1992年與長期伴侶伍迪艾倫分手時說，兩人分道揚鑣的導火線，是她發現對方拍了韓裔養女順宜的裸照。雖然伍迪艾倫否認與養女亂倫，但後來不但娶她為妻，還曾說娶到嫩妻是他這輩子最大的幸福。

(中時電子報)