聖濰公司吸金逾3億 負責人及幹部5人遭聲押

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香港商「聖濰」有限公司，遭檢舉利用投資「外匯保證金」，保證年報酬率10%至16%，檢調查出，該公司光一個吸金帳戶就逾美金1000萬元、折合新台幣3億元以上，並將資金匯往海外，初估多達數百人受害，涉嫌違反銀行法，台北地檢署經漏夜訊問後，11日凌晨聲押聖濰公司劉姓女負責人、施姓、鄭姓、朱姓、郭姓幹部共5人。

檢調接獲檢舉，指香港商聖濰(zenwei)有限公司自2015年起以投資「外匯保證金」名義，在台招募業務員，對外招攬客戶，推出多項投資專案，宣稱「保本」、投資「保證獲利」，吹噓每年報酬率可達10%至16%以上。

聖濰公司在官網上宣稱，聖濰投資業務主要位於台灣地區與香港地區，為擴大到大中華區域，已於大陸廣州成立分公司，且未來持續規劃10個以上的經營據點。不少投資人誤信獲利豐厚，因此投資聖濰公司各項專案，事後卻血本無歸，日前紛紛向檢調提出檢舉。

新北市調查處初步估計，聖濰公司自2015年起迄今，光一個帳戶已對外吸金至少1000萬元美金、折合新台幣3億元以上，資金大半已被匯往香港及海外，目前受害投資人多達數百人，全案朝向違反銀行法方向偵辦。

台北地檢署檢察官蒲心智10日指揮新北市調查處，搜索位於台北市南京東路5段的聖濰公司、聖濰公司負責人劉姓女子及高層主管住處8地點，共約談劉女及施姓、鄭姓、朱姓、郭姓等5名涉嫌人到案調查。11日凌晨2時聲押劉女5人。

(中時)

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