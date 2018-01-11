圳堵國小社區多功能學習中心辦桌 成果發表會慶豐收

編織班學員靈活運用各種編織技巧，創作多樣花色的編織包。（王文吉攝）

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皮雕班展示錢包、手拿包、托特包等作品，還有做工相當精緻的向日葵花鐘。（王文吉攝）
多肉植物的鋁線花籃相當費工，光是作骨架就要耗費2個小時。（王文吉攝）
活到老學到老！圳堵國小開辦社區多功能學習中心，居民參與踴躍，獲得校方頒發結業證書。（王文吉攝）

神岡區圳堵國小獲教育部補助，成立社區多功能學習中心，今年度推出23項課程，學員在學期結束前舉辦成果發表會，展示皮雕、布藝、書法、素描等作品，另有日文歌演唱、吉他演奏、有氧舞蹈等，呈現阿公、阿嬤的樂齡活力，校方也樂見成為孩子最好的學習榜樣。

成果發表會備有點心班、烘焙班準備的美食佳餚，多肉植物班學員向來賓介紹超費工的鋁線花籃，光是製作骨架就耗費2個小時，布藝班女學員日前過生日，喜獲先生送的裁縫機，讓她在家中盡情練習，完成手做拼布包的夢想，成為學員本學期口耳傳頌「超有愛」的故事。

至於植物染班是唯一全天課程，學員們不但要擁有好體力，還要具備美感素養。參與學員表示，每回上課總會自備水果茶、養生茶，午餐時間煮麵共享，雖然長時間學習很辛苦，但能與志同道合的好友一同創作，感覺很幸福。

校長蔡宗信表示，學期即將邁入尾聲，日文、瑜珈與有氧舞蹈班學員為能持續學習，自費聘請講師繼續授課，勤奮的學習態度讓人感佩，而多肉植物班已有學員預約報名下年度課程，希望能學到更完整的多肉植物照顧技巧。

校方指出，本學期開辦23項課程，內容相當多元，如親子桌遊班打破年齡界限，老幼齊心投入，有效拉近親子關係；有氧舞蹈班、書法班及素描班的學員參與率高，學員們每堂皆準時出席，認真態度相當值得讚許。

(中時)

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