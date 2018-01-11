寒流低溫 台南梅嶺花開5成 周末賞花好時機

2018年01月11日 10:22 中時 莊曜聰

寒流報到，氣溫驟降，台南楠西梅嶺梅花綻放，目前花開約5成，預計周末將是賞花好時機，農業局與梅嶺休閒農業區推動管理委員會召開記者會邀民眾上山。（莊曜聰攝）

台南楠西梅嶺位處中高海拔地區，一年四季都有不同風貌，山上農民栽種許多梅花，冬季時梅花盛開覆蓋整片山頭，有時還有雲瀑相伴，加上鄰近曾文水庫，風景優美，「嶺梅映雪」被譽為南瀛勝景，是重要的賞梅景點，這幾天寒流來襲氣溫陡降，花開近5成，在農曆春節前都是賞花時機。

梅嶺的梅花從800公尺以上的高海拔地區開始，一路往下，去年12月就有初花綻放，原先因為暖冬，花況不如預期，要賞花只能登高練腳力，元旦連假時也稀稀落落，沒想到這波低溫卻提前催花，讓人又驚又喜。

楠西農會總幹事郭富文表示，強烈冷氣團來襲，溫度降低有利催花，但前幾日伴隨間歇雨勢，造成不少落花，隨著氣候放晴，梅花繼續綻放，本周應該是民眾上山賞梅的最好時機，郭富文說，希望梅花盛開結果順利，讓農民有個好收成。

農業局長許漢卿說，楠西梅嶺自2000年劃定休閒農業區，取代原先的香蕉，農民種植梅樹，推廣有成，也成為一大特色，近年來也廣植咖啡，漸成氣候，也成為繼梅子後的代表性農作，帶動周邊休閒農業發展。

梅嶺休閒農業區推動管理委員會理事長黃貴珍說，賞梅區有二層坪、伍龍步道、竹仔圾及北勢仔等幾處較為集中的區域，共計有150公頃，梅花品種有「石塔」、「桃梅」、「青山」等10多種，因為暖冬影響，12月底花況稀疏，這波寒流報到，百花齊放，遠望整個山頭像皚皚白雪般，非常漂亮，歡迎民眾前來賞花。

(中時)