「蔡不如馬」聲音四起 馬英九重出江湖討公道？

2018年01月11日 10:39 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九卸任後頻繁跑法院，他曾感嘆表示，「追殺得像什麼一樣，當然有時候覺得不公平」。然而，有前黨務高層分析，蔡總統民調低迷，社會上也出現「原來蔡不如馬」的聲浪，「馬英九不該猶豫，應重出江湖為國民黨衝票，也為自己討公道」。

馬英九卸任後已鮮少參與政治活動，不過馬英九官司纏身，據《新新聞》報導，馬英九自認遭追殺，讓馬開始思考如何扭轉孤軍作戰的不利處境。該報導指出，馬英九除了陸續得到國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等大咖公開聲援外，由於馬的基層人氣明顯回溫，黨內各派人馬紛紛詢問是否有站台輔選的打算。

國民黨中常會昨邀馬英九專題演講「經國先生與我」，中常會全力聲援馬英九遭北檢約談的三中黨產會。黨主席吳敦義也強調，「國民黨絕對相信且支持，更感謝馬英九的貢獻」。新北市長朱立倫也公開表態對馬的操守有強烈信心。

馬英九日前南下到六合夜市，為了帶動買氣，許多攤商拜託馬前總統在招牌上簽名，原因是有「馬英九」這3字就能吸引陸客。馬辦發言人徐巧芯曾直言「沒跟蔡英文相比，這些攤商不覺得馬英九很好；沒有跟民進黨執政相比，不會覺得國民黨執政時期兩岸的和平穩定有多麽重要」。

報導指出，有名馬任主席時的黨務高層分析，蔡總統民調低迷，而「原來蔡還不如馬」的聲音也不斷傳出，「馬英九不該猶豫，應重出江湖為國民黨衝票，也可為自己討個公道」。

報導稱年底大選馬英九除了配合黨中央規畫及各縣市需求，為黨提名縣市長候選人站台外，將會把多數心力投注在雙北市議員選舉。雙北市目前被馬營列為嫡系的共4人，除了有意角逐台北市議員的總統府前副秘書長羅智強，還有國民黨發言人鍾沛君，馬辦發言人徐巧芯以及朱立倫秘書江怡臻，都將準備投入選戰。

(中時電子報)