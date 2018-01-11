宮廟送愛 雲林家扶百戶獲加菜金

2018年01月11日 11:29 中時 許素惠

虎尾慈龍宮捐雲林家扶中心受扶戶加菜金，溫暖受扶家庭的心。（許素惠攝）

立委張麗善（左）代表發慈龍宮捐贈的加菜金給受扶戶。（許素惠攝）

雲林縣虎尾慈龍宮宮主林進元與該廟委員們，11日上午送愛，捐贈20萬元幸福加菜金，雲林家扶中心100戶弱勢家庭受惠，立委張麗善、虎尾鎮長林文彬、鎮代會主席丁學忠等一起見證善行，該中心主委陳燦勳感謝社會愛心為受助家庭注入溫暖與幸福。

張麗善指出，雲林家扶有1100戶受助家庭，亟需大眾的關懷與愛，慈龍宮這股暖流帶來溫暖與幸福。

林文彬稱許慈龍宮在虎尾默默行善多年，經常集結各地信眾的力量，扶幼濟貧深耕公益服務，散播真善美的種子。

丁學忠強調，慈龍宮正在募款建廟，還能捐款行善，令人佩服。

林進元表示，自己年輕時離鄉背井，在外打拼，曾經很艱辛困苦過，深知弱勢家庭的艱難，秉持著元帥王爺慈愛、濟世、扶弱的精神，希望在新年前夕能夠給家扶受助家庭更多的幫助。

林進元及委員們特地準備100分各2000元的幸福加菜金，逐一慰問弱勢家庭，提供實質的經濟幫助，以及精神上關懷打氣，受助家庭除可以自行添購需要的年貨物品，心靈也感受到溫暖。

受扶戶林雅清媽媽獲贈幸福加菜金，開心地說，她平時照顧4個小孩，常因家裡經濟與照顧感到憂愁，開心有來自慈龍宮2000元的幸福加菜金，因為家中食指浩繁，收入又有限，有了加菜金，便能為孩子添購些較營養的食物。

陳燦勳致贈感謝狀謝謝慈龍宮的善行，該中心並發放白米、麵條…等民生物資，使百戶家庭幸福溫馨加倍。

(中時)