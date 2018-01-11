朴子醫院中醫發表關節暖暖穴位按摩術 教民眾過寒冬

2018年01月11日 10:54 中時 呂妍庭

強烈冷氣團大發威，許多民眾因溫度太低難免覺得渾身不對勁，衛福部朴子醫院中醫科發揮巧思，由中醫師李昌諴結合穴位按摩，肌肉伸展、關節活動等，示範一套關節暖暖穴位按摩術，經由頸肩、腰部、膝部主要關節6個舒緩穴位小運動讓民眾不再冷吱吱，教學影片也公布在醫院網站，讓民眾輕鬆線上學習。

李昌諴說，這套關節暖暖穴位按摩術，主要動作為「頸部旋轉、腰部伸展、膝關節扭動」，借由穴位及其附近肌肉輕輕揉壓，以舒緩不適症狀，像很多民眾長期睡眠姿勢不良，又沒有良好支撐，常造成頸肩部壓迫及腰部過度扭轉，一個晚上下來，頸肩關節與腰部會有不適感，嚴重者甚至有頸部轉動困難、手麻、甚至手臂抬不起來狀況，透過關節暖暖穴位按摩術會有不錯舒緩作用。

李昌諴也說，枕頭高度有時與頸肩痠痛有關，太過高的枕頭往往會壓迫到喉嚨，影響呼吸道暢通，枕頭太低也會造成神經壓迫，導致頸肩痠痛，使用毛巾卷輔助支撐頭頸部是不錯選擇，像是把捲成筒狀的毛巾塞入枕頭套下端以支撐頸部與床墊空隙，減緩睡眠不適感，或是在膝部、兩腿中使用毛巾卷或小抱枕支撐身體，避免過度伸展，另腰部若有不適感也可利用此方法，支撐腰部與床墊空隙20分鐘，舒緩不適感。

除了中醫發表關節暖暖穴位按摩術教民眾健康度過寒冬，朴醫院長蔡宗龍表示，低溫會影響身體血液循環速度，如果平常就有病變疼痛部位，症狀會加劇，血液回流不順暢將更明顯，呼籲民眾注意頭頸部保暖，隨時注意身體狀況變化。

(中時)