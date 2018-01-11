馬英九3事緬懷蔣經國 在美遭暗殺 氣度驚人

2018年01月11日 11:03 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

馬英九昨在國民黨中常會，從他與蔣經國接觸的小故事說起，緬懷蔣經國。（陳怡誠攝）

(11:40補充 李筱峰教授觀點)後天(13日)是前總統蔣經國逝世30週年，前總統、曾任蔣經國秘書的馬英九，昨以「經國先生與我」為題，在國民黨中常會演講，馬說「刺蔣案」、「大龍炮」、「胖祕書」3個小故事緬懷蔣經國。

民國59年4月，行政院副院長蔣經國訪問美國，在紐約廣場酒店門口遭槍擊，刺客是台獨聯盟祕書長等2人。黃姓刺客開槍時，因右手被警察推高，子彈飛越蔣經國頭上，黃姓和鄭姓刺客即刻被制伏押走。

馬英九說，蔣經國沒受傷，反而主動表示願意與刺客見面一談；但紐約警方認為不宜，沒同意。蔣經國當天行程，對東南亞工商協進會演講照常舉行，不受影響展現鎮定和氣度，令紐約僑界與國際媒體大為嘆服。

關於喧騰一時「刺蔣案」，李筱峰教授曾指出，蔣經國逃過一劫後，問身邊的人：「台灣人為什麼要殺我？」遇刺2年後，蔣接下行政院長，李筱峰說，蔣開始起用台籍政治精英，被稱為「本土化」的開始。

另是馬英九年少時，放大龍炮的故事。民國51年，馬英九就讀北市大安初中一年級，搬家後離蔣經國家相距不到80公尺。有次春節，馬和小孩們在頂樓放大龍炮，意外射到蔣家院子，爆炸聲音很大。馬說，有人衝過來查問，知道是小孩後，態度很客氣，也沒罵他們；他猜測，應是蔣常告誡身邊的人，要待人有禮，才沒追究。

最後是「胖秘書」的趣事。回想第一天擔任傳譯，馬英九說，「我應該就讓經國先生留下深刻印象。」那時他是90公斤壯漢，傳譯座位是夾在蔣經國與外賓間的小板凳，他好不容易塞進座位，膝蓋一頂，就把茶几撞歪，杯中的水全灑出來，相當尷尬。

馬說，後來總統祕書室主任特別交代，要拉開茶几和板凳距離，以容納這位「胖秘書」。那年蔣經國71歲，馬才31歲。馬說，蔣對台灣有4大貢獻。包括十大建設、解除戒嚴、開放大陸探親、力行勤政愛民，每項都是歷史性貢獻。

(中時電子報)