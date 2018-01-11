迷昏猥褻韓國女 色運將二審改依性侵重判7年4月

2018年01月11日 11:02 中時 林偉信 、 李函縈 、中天新聞／李昱菫、 許志銘 、中天新聞／李昱菫、

迷昏猥褻遊台韓女，詹姓色運將獲二審減刑改判7年4月。(圖/中時資料照)

詹姓計程車司機去年搭載3名來台遊玩的韓籍女子，他在飲料中摻入安眠藥迷姦其中1名女子，一審依以藥劑強制猥褻罪將他判刑4年6月，高院認為詹男手部已踫觸到女子性器官構成性侵，改依以藥劑犯強制性交罪將他重判7年4月。全案可上訴。

另外，一審認定詹男以管制藥品的安眠藥提供給女子食用，依違反毒品管制條條將他重判7年4月，高院認為詹男是司機並非專業醫師，下藥時不知道此種安眠藥屬於毒品，因此不構成欺瞞他人使施用毒品，此部分改判無罪。

去年1月12日上午9點半，詹男趁著3名被害韓國女子來台觀光，從西門町載她們到野柳、十分、金瓜石、九份等地，路途上，詹主動獻殷情，買飲料給3人喝，卻將安眠藥先以打火機將藥丸磨成粉末，混合液體以注射針筒加入飲料中。

3女在詹的計程車上飲用後，其中1女覺得有苦味，感覺有異吐出後就不再飲用，剩下另2女飲用後10分鐘就在車上昏睡，當晚詹男趁2女昏睡後座，將車子開到台北市北投區先隔著衣物撫摸1女，並將手指插入女子下體。

事發後，韓國女子以為是旅遊疲勞，回飯店一直睡到隔天下午，3人清醒後，到便利商店購買同一款飲料，始覺有異狀，1女又隱約感 覺曾遭撫摸下體，整起事件因而爆發。

士林地院依欺瞞他人使施用毒品、加重強制猥褻罪，將詹男各判刑7年4月、4年6月，合併執行11年，但高院認定毒品部分無罪，性侵部分考量他坦認大部分犯行，並在審理期間賠償3名女子共100萬元，獲得對方原諒，將他判處7年4月徒刑。全案可上訴。

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(中時)