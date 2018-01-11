黑貓快遞見義勇為 助銀樓老闆擒搶匪

楊嫌搶銀樓遭逮，到醫院時身上僅有幾個銅板，連掛號費也付不起。（程炳璋翻攝）

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楊嫌搶奪銀樓這條金項鍊，價值6萬多元。（程炳璋翻攝）
路人與老闆合力擒銀樓搶匪

年關將屆，小心歹徒伺機犯案，台南市中西區西門路上一家銀樓10日晚間6時許發生搶案，楊姓男子佯稱買金鍊，得手後卻拔腿就跑，陳姓老闆警覺心強，隨即追出，與路人在馬路上制伏歹徒，報警偵辦。

37歲楊姓男子有搶奪、毒品與槍砲多項前科，進出牢獄多次，10日晚間眼見年關將屆，身上卻僅有數十元，遂乾脆興起搶銀樓歹念，到西門路上隨意挑選一家銀樓犯案。

銀樓陳姓老闆警覺心強，見上門男子機車隨意違停，加上皮夾扁扁，根本不像買金飾模樣，內心早有提防。

楊男挑選一條價值6萬多元的金鍊試戴，見有客人上門，趁機拔腿就跑，陳姓老闆立刻追出，緊抓楊嫌機車後座把手，楊嫌勉強顛簸的騎了30公尺，自撞路旁汽車後跌倒，並與陳姓老闆拉扯。

一名黑貓宅急便的陳姓員工正巧下班經過，見30餘歲年輕人與60幾歲老人在地上扭打，勇敢的仗義協助制伏楊嫌，並報警將他逮捕。

楊嫌落網時，警方發現他的身上僅有幾個銅板，連到醫院看病都付不出掛號費，在警所還嚷著肚子餓要吃東西，研判是沒錢才乾脆鋌而走險搶銀樓，全案依照搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，歲末年終，金融機構都須提高自我防備意識，懷疑不法份子上門，可立即報警，有線上警力可馬上到場協助。

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(中時)

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