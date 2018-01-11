不退了？ 川普：美「可能」重返巴黎氣候協定

2018年01月11日 11:18 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，去年才高調砲轟《巴黎氣候協定》（Paris climate agreement）並單方面退出的美國，總統川普（Donald Trump）於今日與挪威總理艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg）進行聯合記者會時，首次鬆口表態指出，「如果協議內容能更公平，美國將願意重返巴黎氣候協定。」他認為，簽署《巴黎氣候協定》是歐巴馬（Barack Obama）時代的錯誤決定，內容有太多對美國懲罰與奪取我們利益之處，根據規定，我們必須要在2025年前關閉許多商業項目，才能達成「標準」。但川普對於怎麼重回協定，始終未給出清楚的答案。

由聯合國（UN）195個成員，於2015年12月12日於聯合國氣候峰會中，共同通過的氣候協議：取代京都議定書，希望能共同阻止全球暖化趨勢的《巴黎氣候協定》。協定內容控管全球氣溫，冀望在本世紀下半葉能實現溫室氣體淨零排放。通過市場和非市場雙重手段，進行國際間合作，通過適宜的減緩、順應、融資、技術轉讓和能力建設等方式，推動所有締約方共同履行減排貢獻。

雖然川普不斷強調自己很重視環境保護，但始終堅持美國第一的他，接任總統這一年期間，不斷地鬆綁過去歐巴馬時期訂定、被產業視為重壓經濟成長的環保法規。川普說：「巴黎協定真的會奪走我們的競爭優勢，我們不能讓這種事發生。」

(中時電子報)