鐵票區高雄完了？陳水扁估民進黨慘況

行政院長賴清德(左3)、前總統陳水扁(右3)。（曹婷婷攝）

友善列印
中時電子報

2018選舉腳步近！保外就醫的前總統陳水扁在去年底傳出，和友人分析地方選舉選情，阿扁警告，若中央執政不力，將有7個縣市會「綠地變藍天」。而高雄一直以來，都是民進黨的鐵票區，但前民進黨高雄市議員林武忠受訪時表示，日前拜會阿扁，他私下估高雄市長民進黨還是會贏，但總票數一定掉，且議員可能掉5席。

根據《中評社》報導，林武忠表示，日前拜會阿扁時，阿扁曾私下評估高雄市長民進黨還是會贏，但總票數一定掉，且議員恐掉5席，加上時力黃國昌差點被罷免，大綠小綠面對2018地方選戰會很辛苦。另外，林武忠指出，陳致中宣佈參與高雄市前鎮小港區市議員選舉，只要陳票數夠高拿下2萬票，民進黨在該選區恐怕要掉1席；若拿下3萬票，民進黨恐掉2席，另外鳳山選區民進黨也有可能再掉1席。

2014年高雄市長選舉，民進黨陳菊得票數99萬3300，得票率68.09%，國民黨楊秋興得票數45萬0647，得票率30.89%。高雄市議員部分，國民黨當選24席、民進黨33席、無黨籍議員7席、台聯、親民黨各1席，民進黨是最大贏家。

去年底有周刊報導，親扁人士透露，陳水扁點名嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、彰化縣等4縣市可能是2018變天的重災區，阿扁更進一步指出，如果民進黨執政持續不力，那麼就連外界認為選情穩定的台中市、雲林縣、新竹市，也會被藍營奪回去。但綠營決策人士認為，阿扁這樣的分析情蒐明顯「偏聽」，加上扁身邊沒有國安團隊、黨務系統定期彙報資訊，因此算不上準確。

(中時電子報)

啥時綠營變得如此難看？陳芳明述民進黨嘴臉
蔡英文昔嗆馬英九讓民寒冬上街該羞愧 唐湘龍：會有報應

文章來源：中評社

馬英九3事緬懷蔣經國 在美遭暗殺… 二備金被刪剩9.65億 柯P：有錢就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。