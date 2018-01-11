鐵票區高雄完了？陳水扁估民進黨慘況

2018年01月11日 11:23 中時電子報 陳怡文

2018選舉腳步近！保外就醫的前總統陳水扁在去年底傳出，和友人分析地方選舉選情，阿扁警告，若中央執政不力，將有7個縣市會「綠地變藍天」。而高雄一直以來，都是民進黨的鐵票區，但前民進黨高雄市議員林武忠受訪時表示，日前拜會阿扁，他私下估高雄市長民進黨還是會贏，但總票數一定掉，且議員可能掉5席。

根據《中評社》報導，林武忠表示，日前拜會阿扁時，阿扁曾私下評估高雄市長民進黨還是會贏，但總票數一定掉，且議員恐掉5席，加上時力黃國昌差點被罷免，大綠小綠面對2018地方選戰會很辛苦。另外，林武忠指出，陳致中宣佈參與高雄市前鎮小港區市議員選舉，只要陳票數夠高拿下2萬票，民進黨在該選區恐怕要掉1席；若拿下3萬票，民進黨恐掉2席，另外鳳山選區民進黨也有可能再掉1席。

2014年高雄市長選舉，民進黨陳菊得票數99萬3300，得票率68.09%，國民黨楊秋興得票數45萬0647，得票率30.89%。高雄市議員部分，國民黨當選24席、民進黨33席、無黨籍議員7席、台聯、親民黨各1席，民進黨是最大贏家。

去年底有周刊報導，親扁人士透露，陳水扁點名嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、彰化縣等4縣市可能是2018變天的重災區，阿扁更進一步指出，如果民進黨執政持續不力，那麼就連外界認為選情穩定的台中市、雲林縣、新竹市，也會被藍營奪回去。但綠營決策人士認為，阿扁這樣的分析情蒐明顯「偏聽」，加上扁身邊沒有國安團隊、黨務系統定期彙報資訊，因此算不上準確。

(中時電子報)