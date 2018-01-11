邱太三：檢察機關「去法院化」 定農曆年前完成

法務部長邱太三11日在司法節上致詞。(陳志賢攝)

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法務部長邱太三為了推動司法改革，決定檢察署名銜「去法院化」，邱太三11日在第73屆司法節上強調，將「法院」2字從檢察機關名銜中拿掉是社會與法界的共識， 預計今年農曆年前可完成。

邱太三說，過去有些人士認為，地檢署跟法院難做區分，因此法務部參照德國相關機制，將把地檢署的法院兩個字去除，未來會把所有的檢察機構逐步去法院化。

雖然改名牽涉修正法院組織法，但立法院未對此列入優先法案，不過基本上機關更名不會有太大的爭議，也是各界共同期待的，原則上法務部會先換招牌，至於法院組織法修法部分，希望下會期盡快通過三讀。

另監獄人權部分，邱太三表示，總統及行政院長對於監獄人權及設施非常關注，目前八德

外役監、雲林第二監獄、彰化看守所等3個監所改建，已經過行政院核定，預計4年內會興建完成。

對於各界關注的吹哨者保護修法議題，邱太三說，近幾年食安、金融弊案備受矚目，司法制度有一塊不足的地方，即「吹哨者」的保護；食安、金融事件影響的是社會上的每一個人，但影響層面越大的事，通常犯罪結構越緊密，司法公義實踐越困難。目前修法公部門比較沒爭議，但私部門及業界有不同意見，所以法務部有辦研討會集思廣義。

此外，邱太三也提及檢察官的團體辦案，目前共有8個地檢署實施，讓這些地檢署在編制上多1個主任檢察官，要來做帶領團隊辦案，而且未來起訴或不起訴，都要共同具名負責。

他說，法務部希望各地檢署偵查組跟公訴組合一，以因應日後施行國民參與審判制度時的法庭攻防，蒞庭檢察官必須了解所有偵辦過程，並要一一提示相關證據，因此未來蒞庭檢察官一定是偵辦的檢察官 這樣才有辦法對證據做有效說明及提出。

邱太三在司法節大會致詞時強調，我國從1943年1月11日司法獨立，一路走來，司法發展是否都和社會脈動相連？是否都能取信於民？是否能為國家社會在最基礎的公平正義上，肩負起應有的責任？未來如何讓國家社會整體發展的制度能更公平？在個案上更能實現公義，都是司法人要深思的。

(中時)

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