超過40年老手藝！永和巷仔內的「金牌」碗粿飄香

「大家美食館」碗粿在永和飄香逾40年，成為街頭巷尾民眾最愛的小吃之一。（葉書宏攝）

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「大家美食館」碗粿在永和飄香逾40年，成為街頭巷尾民眾最愛的小吃之一。（葉書宏攝）

82歲黃足年輕時與丈夫一起從嘉義北上新北市永和區討生活，靠著天賦、無師自通，擺攤賣起肉粽、碗粿，從攤販到店面，創立「大家美食館」，如今傳承至第3代，碗粿強調天天新鮮現做，在永和飄香逾40年，成為街頭巷尾民眾最愛的小吃之一。

「大家美食館」所有的美食料理來自於黃足，儘管已傳承至第3代，她仍時常在店內忙進忙出，把關品質。她說，以前生活很苦，為了討生活，無師自通靠著天賦，賣起家鄉味的肉粽、碗粿，所有的口味、食材，都是自己研發改良，一開始生意很差，但她對於自己的產品相當有信心，每天叫著叫著，生意逐漸好轉。

「越簡單越好吃！」黃足說，不像市售碗粿中添加了許多食材，她強調碗粿單純的米香味，沒有多餘的食材，反而更能吃出碗粿的美味，天天手工新鮮製作。她強調，碗粿不能放隔夜，隔夜就不好吃，另外，火候掌控相當重要，不能太乾、太濕，碗粿蒸到「膨脹」即可。

黃足的手藝獲得消費者喜愛，不少饕客甚至從台北等地搭捷運來品嘗，她笑說，「這是家鄉味，超過40年的老手藝！」她也透漏，碗粿好吃的秘訣，不能選用新收割的米，收割下來的米，要放一陣子才適合製作碗粿。

值得一提，「大家美食館」榮獲消費者協會金牌獎，黃足如今已是4代同堂，店面除了經營外，也是家庭成員們的工作場所，親人間朝夕相處，反而讓感情更好，黃足時常在店內含飴弄孫，成為店內最溫馨的畫面。

饕客徐先生說，長期在雙和區擔任送貨業務，每次一忙完一定會來飽餐一頓，物美價廉，非常值得推薦。

店名：大家美食館

地址：新北市永和區復興街4號（捷運頂溪站1號出口後方）

電話：02-2924-0708

營業時間：上午8時至下午8時（每月第2、4周日公休）

售價：碗粿30元

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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