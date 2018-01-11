堅持環保顧健康 湯品店打造千元外帶餐盒

「惜家湯品」老闆娘何嘉川（右起）與老闆歐亨，為堅持環保理念，特別打造一套千元的外帶餐盒，希望為民眾顧健康。（林欣儀攝）

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一套外帶餐盒成本就高達1200元，但「惜家湯品」老闆娘何嘉川不手軟，一口氣訂製了200套，為的是提供顧客健康餐食，同時也為台灣環保盡心力！堅持環保與健康理念的她說，推動不用塑膠袋、紙盒的過程中遭遇許多挫折，但相信努力終會有收穫。

拿起一套套不鏽鋼304材質製成的便當盒，外層還貼心配置黃色、黑色等外殼，何嘉川說，原本店內不提供外帶餐食，因顧客要求，開始使用樂扣餐盒裝盛外帶便當，但一份套餐得用3個餐盒，再加上其體積大、重量沉，部分客人歸還日期長達1、2個月，更有高達3成無法回收，開始尋找適用的餐盒。

尋訪各種品牌的餐盒、保溫罐，何嘉川說，半年多時間至少試了20多種，終於找到一家台製保溫罐，另餐盒是向廠商訂製，每套成本高達1200元，但為堅持環保理念，也擔心使用紙盒對身體造成負擔，仍咬牙使用訂製品。

「就像掏金一樣，接受的人就會留下來！」何嘉川說，外帶餐盒就像幼兒園帶三色碗的概念，雖不方便，也曾引來消費者反彈的聲浪，但基於愛惜環境、家人的原則，仍堅持下去。

何嘉川強調，堅持環保的理念就像當初烹煮湯品是為照顧生病長輩，全部餐食以蔬菜、天然農產為主，食材來源全是有機認證產品，不添加調味料、標榜絕對健康，希望回到當媽媽、女兒的角色般照顧環境與顧客。

(中時)

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