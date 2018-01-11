韓片與神同行遭盜錄 發行商按鈴提告

2018年01月11日 11:42 中時 張孝義

韓國大片「與神同行」在台灣被觀眾以手機盜錄，並且上傳網站散播，發行商采昌國際多媒體電影發行總監鍾劼璋11日代表公司到台北地檢署按鈴提告，控告涉嫌盜錄及散布盜版影片的網友違反著作權。

韓片「與神同行」自2017年12月22日在台與韓國同步上映，票房屢創佳績已突破2.7億元並持續增加之中。采昌國際電影發行總監鍾劼璋表示，很遺憾此次網路上所出現的盜錄影片，來源竟是台灣，由觀眾在電影院以手機全程盜錄，與過去盜版片源來自海外不同，對台灣的形象影響嚴重。

鍾劼璋呼籲所有進電影院觀賞電影的民眾，不論是在戲院盜錄、將盜版影像上傳網路，或是提供盜錄檔案、散布下載及線上觀賞連結等情事，都屬於違法行為，請民眾切勿觸法。

以往發行商發現電影出現盜版，僅向電信警察報案調查，鍾劼璋說，這次片源是來自台灣，公司認為應該要以比以往大的動作提告，宣示打擊盜版的決心，並向民眾呼籲尊重著作權，拒絕盜版。

「與神同行」電影改編自韓國漫畫家周浩旻所繪的同名漫畫，劇情描述在火場總是奮不顧身、英勇救人的消防員金自鴻，在一場救災行動中為了搶救一名小女孩而意外身亡，死後在3名陰間使者的引領護送下，前往陰間接受7大地獄審判的故事。

(中時)