韓片與神同行遭盜錄 發行商按鈴提告

發行「與神同行」的采昌國際發行總監鍾劼璋對盜錄及上傳盜版的網友提告違反著作權。（張孝義攝）

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韓國大片「與神同行」在台灣被觀眾以手機盜錄，並且上傳網站散播，發行商采昌國際多媒體電影發行總監鍾劼璋11日代表公司到台北地檢署按鈴提告，控告涉嫌盜錄及散布盜版影片的網友違反著作權。

韓片「與神同行」自2017年12月22日在台與韓國同步上映，票房屢創佳績已突破2.7億元並持續增加之中。采昌國際電影發行總監鍾劼璋表示，很遺憾此次網路上所出現的盜錄影片，來源竟是台灣，由觀眾在電影院以手機全程盜錄，與過去盜版片源來自海外不同，對台灣的形象影響嚴重。

鍾劼璋呼籲所有進電影院觀賞電影的民眾，不論是在戲院盜錄、將盜版影像上傳網路，或是提供盜錄檔案、散布下載及線上觀賞連結等情事，都屬於違法行為，請民眾切勿觸法。

以往發行商發現電影出現盜版，僅向電信警察報案調查，鍾劼璋說，這次片源是來自台灣，公司認為應該要以比以往大的動作提告，宣示打擊盜版的決心，並向民眾呼籲尊重著作權，拒絕盜版。

「與神同行」電影改編自韓國漫畫家周浩旻所繪的同名漫畫，劇情描述在火場總是奮不顧身、英勇救人的消防員金自鴻，在一場救災行動中為了搶救一名小女孩而意外身亡，死後在3名陰間使者的引領護送下，前往陰間接受7大地獄審判的故事。

(中時)

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