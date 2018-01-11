熟女更年期後 血管竟比實際年齡老32歲！

2018年01月11日 12:05 中時 倪浩倫

一名62歲的黃女士，因腦中風住院治療，進一步檢查發現，原來她早已有了高血壓和高膽固醇卻不自知，且血管年齡已超過90歲，動脈不僅硬化、還已產生了斑塊。醫師表示，女性在更年期前，因有雌激素保護，就算動脈硬化也不易形成斑塊；但當更年期後失去保護力，一形成斑塊就非常嚴重，很容易中風、心肌梗塞。

收治該病例的榮新診所家醫科主任康宏銘說，負責調節血管功能的「內皮」，面對高血壓、高膽固醇、高血糖、吸菸等因素時，容易因受傷而產生較大的縫隙，進而讓一些壞膽固醇進入並沉積在血管壁，久了血管不僅會硬化，也易形成斑塊；他補充，一旦遇到一些危險的環境因子，例如寒流低溫、溫差過大時，血管遇冷過度收縮，就易讓斑塊剝離而形成血栓，進而出現中風、心肌梗塞等情形。

62歲的黃女士，日前因突然腦中風住院治療，原來是腦內血管早已有硬化和斑塊形成的情形，因為斑塊剝離形成血栓而腦中風；且進一步檢查才知道，體內血管已相當不健康，血壓和膽固醇數值都超標，但卻因不自知而未治療，血管年齡也超過90歲、幾乎已失去彈性。

康宏銘說，女性在更年期前，因有雌激素的影響，血管內皮功能較佳，較算血管因三高、吸菸等因素而出現硬化，也不容易形成局部斑塊，而是以易累、易喘、虛弱、晚上睡不好等表現為主；他強調，一旦停經、失去雌激素保護後，反而會「加速進行」。他提醒，很多人因為鴕鳥心態不願檢查，或檢查出身體有疾病，卻擔心「藥一吃就要吃一輩子」而拒絕服藥，但為了長遠的身體健康著想，仍應定期體檢，若發現異常則應積極接受治療。

(中時)