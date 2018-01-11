末日將至！恐變金星 霍金：地球溫度將升至460℃

英國知名物理學家霍金再次對地球暖化做出警告。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

多次提出的地球將邁向末日論的英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking），近日再次對未來發出警告，他稱如果全球（Venus）再繼續暖化下去，地球上恐會步上金星的後塵，生活條件將會讓人變得無法忍受，表面溫度會升至460℃、風速達時速300公里。霍金也說，他願意出錢讓那些不願承認氣候變遷的人到金星看看。

據《每日郵報》報導，知名物理學家霍金在他的科學節目中表示，如果再不減少溫室氣體的排放，地球將會走上金星的道路，表面溫度會高達到460℃。

根據美國太空總署的研究指出，在太陽系行星中，距離太陽第二近的金星於40億年前和地球很像。尤其是金星在大約20億年前也是擁有適合生物居住的環境，除了有水之外，還有合適的溫度，與現在的地球相似。

金星（Venus）和地球。（圖/NASA）

然而金星大氣中的溫室氣體堆積破壞了海洋，使金星變成了近日所見的一個熾熱的行星，表面溫度達460℃，風速達到時速300公里。

霍金對此表示，金星是一個溫室氣體的失控的例子，如果地球大氣中的溫室氣體達到極限水平，地球也會發生類似的情形。

霍金又指出，美國總統川普去年決定退出全球多國簽署的氣候協議《巴黎協定》，是為地球增加負擔。霍金也說自己願意出錢送那些否定地球氣候變化的人上金星，親自感受一下未來地球的可能下場。

(中時電子報)

文章來源：Stephen Hawking warns Earth will become a hellish Venus-like world with unbearably hot temperatures if climate change continues on its current path

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