《全台最速報》宜縣長選情綠營添變數 員山鄉長江永和宣布參選

《全台最速報》宜縣長選情綠營添變數 員山鄉長江永和宣布參選

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中時電子報
綜合報導

◎宜縣長選情綠營添變數 員山鄉長江永和宣布參選

員山鄉長江永和，11日在宜蘭果菜大批發市場正式宣佈將投入民進黨內縣長初選，江永和表示，這一年來整個氛圍對民進黨相當嚴峻，許多基層支持者都擔心宜蘭會綠地變藍天，因此他決定不計個人毀譽投入縣長選戰，目的就是要守護宜蘭這塊民主聖地。

◎最強霸王寒流來襲 中市啟動應變措施

因應今年入冬以來最強寒流來襲，台中市政府陸續啟動多項應變措施，透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群，也訪視街友提供熱食、睡袋，並掌握獨居老人狀況。對於勞工戶外工作低溫危害，也提醒雇主應採預防措施；各區公所及農會則輔導農民採行防寒措施，減少農損；此外，也加強宣導家戶瓦斯熱水器保持通風的重要性，避免一氧化碳中毒。

◎周末賞花好時機 台南梅嶺花開５成

台南楠西梅嶺位處中高海拔地區，一年四季都有不同風貌，山上農民栽種許多梅花，冬季時梅花盛開覆蓋整片山頭，有時還有雲瀑相伴，加上鄰近曾文水庫，風景優美，「嶺梅映雪」被譽為南瀛勝景，是重要的賞梅景點，這幾天寒流來襲氣溫陡降，花開近5成，在農曆春節前都是賞花時機。

◎畫刀展功力 新竹子弟回鄉辦展

出身新竹縣的藝術家傅乾輝，從事藝術工作多年，筆下功力深厚，近日首度回家鄉舉辦畫展，以「舞動彩色的世界-傅乾輝油畫」為題，即日起至1月28日在新竹縣美術館展出。

(中時電子報)

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