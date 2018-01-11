看片最狂立委「吉了」 林俊憲要網友去領雞排

看片最狂立委「吉了」 林俊憲要網友去領雞排
友善列印
中時電子報
、中天新聞／、中時 /綜合報導
民進黨立委林俊憲今表示，他已告網友「毀謗」，並強調廣泛討論不是正式開會時間，很多立委甚至沒來，因此他不接受抹黑才提告。（張鎧乙攝）
網友在PTT貼出他和林俊憲的私訊截圖，林俊憲回應：「今天週三早上已經正式向刑事局吉（告）了，你可以去領雞排吃了。」（圖擷取自PTT）

立法院審議期間偷看影片被活逮後，台南綠委林俊憲知名度大增，很快地就被鄉民拱為最狂立委。有鄉民嗆聲林俊憲若敢提告，就去立法院前發雞排。沒想到林俊憲竟然採取行動。一網友PO出他和林的私訊截圖，林俊憲說，已在周三上午正式吉了，還告訴網友可以去領雞排。

網友昨（10）晚在PTT貼出他和林俊憲的私訊截圖，從私訊的對話可看出，林俊憲仍為自己的作為提出辯解。林俊憲表示，「當時會議還沒正式開始，是在『廣泛討論』的階段，所以一半以上的立委根本沒在位子上。當時多數國民黨立委離開議場，時代力量五個立委更是連續兩天都沒進來翹班了。請問又要怎麼說？」

網友表示，他只是把發雞排的祭品文轉發給林，稱「如果委員真的提告，鄉民就有免費的雞排而已。」不料林俊憲居然回覆說，「今天周三早上已正式向刑事局吉了，你可以去領雞排吃了！」

網友留言紛批林俊憲，「臨時會是你們執意要開的，搞清楚」、「發現焦點轉不開，就開始抹屎其他人！」、「這個看片腦殘立委到底要告甚麼？」、「這故事告訴我們要爽請直接翹班」、「這不是小學生邏輯嗎？別人也有啦，幹嘛針對我 （哭）」。

也有網友稱，「笑死了」、「雞排+1」、「啃起來啃起來」、「想要雞排！！！」、「有加場發號碼牌嗎？」

(中時電子報)

文章來源：PTT

熟女更年期後 血管竟比實際年齡… 全國21縣市低溫特報 淡水7.5度再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。