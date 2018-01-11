看片最狂立委「吉了」 林俊憲要網友去領雞排

2018年01月11日 11:54 中時電子報 徐秀娥 、 李函縈 、中天新聞／ 陳建安 、 卓宜姿 、中時 張鎧乙 /綜合報導 、中天新聞／、中時/綜合報導

民進黨立委林俊憲今表示，他已告網友「毀謗」，並強調廣泛討論不是正式開會時間，很多立委甚至沒來，因此他不接受抹黑才提告。（張鎧乙攝）

網友在PTT貼出他和林俊憲的私訊截圖，林俊憲回應：「今天週三早上已經正式向刑事局吉（告）了，你可以去領雞排吃了。」（圖擷取自PTT）

立法院審議期間偷看影片被活逮後，台南綠委林俊憲知名度大增，很快地就被鄉民拱為最狂立委。有鄉民嗆聲林俊憲若敢提告，就去立法院前發雞排。沒想到林俊憲竟然採取行動。一網友PO出他和林的私訊截圖，林俊憲說，已在周三上午正式吉了，還告訴網友可以去領雞排。

網友昨（10）晚在PTT貼出他和林俊憲的私訊截圖，從私訊的對話可看出，林俊憲仍為自己的作為提出辯解。林俊憲表示，「當時會議還沒正式開始，是在『廣泛討論』的階段，所以一半以上的立委根本沒在位子上。當時多數國民黨立委離開議場，時代力量五個立委更是連續兩天都沒進來翹班了。請問又要怎麼說？」

網友表示，他只是把發雞排的祭品文轉發給林，稱「如果委員真的提告，鄉民就有免費的雞排而已。」不料林俊憲居然回覆說，「今天周三早上已正式向刑事局吉了，你可以去領雞排吃了！」

網友留言紛批林俊憲，「臨時會是你們執意要開的，搞清楚」、「發現焦點轉不開，就開始抹屎其他人！」、「這個看片腦殘立委到底要告甚麼？」、「這故事告訴我們要爽請直接翹班」、「這不是小學生邏輯嗎？別人也有啦，幹嘛針對我 （哭）」。

也有網友稱，「笑死了」、「雞排+1」、「啃起來啃起來」、「想要雞排！！！」、「有加場發號碼牌嗎？」

(中時電子報)