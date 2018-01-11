南投工務處官員涉喝花酒收受廠商利益1收押2交保

2018年01月11日 11:54 中時 馬瑞君

馬瑞君／台中報導

南投縣政府工務處下水道科科長廖崇傑，及承辦員陳志權、葉朝棋，涉嫌在2016至2017年間接受數家工程顧問公司招待，到有女陪侍酒店喝花酒，使用廠商提供手機、電腦等，藉以協助廠商得標下水道工程。台中地檢署10日展開搜索行動，11日上午依貪汙等罪嫌聲請羈押廖崇傑獲准，葉、陳兩人則各以20萬元交保。

另外，聯聖公司張寶旗、李仁棠各以30、15萬元交保；京揚公司郭肇良以10萬元交保。

檢調於去年接獲檢舉展開調查，發現南投縣工務處承辦下水道工程，由3家工程顧問公司得標承攬設計規劃及監造工程近10起，工程款金額從數百萬至2000多萬元不等，涵蓋草屯鎮、埔里市、南投市等地區。

廠商為方便工程過關，在請款或驗收前，就會邀約廖等人吃飯，再續攤到有女陪侍的金錢豹、紫爵等酒店喝花酒，還曾為「嚐鮮」南下到高雄喝花酒，每次消費1、2萬至10萬元不等，均由廠商埋單請客。

廠商為使工程順利，還提供電腦、手機等，方便負責的公務員使用，廖、葉等人還涉嫌將其帶回家給自己和家人使用，葉男則未參與喝花酒。

檢調10日上午展開搜索行動，廠商口徑一致

，都稱僅是一般禮貌性的宴客，與工程進行沒有對價關係；廖等3人也矢口否認犯行，辯稱是與廠商禮貌性接觸。

檢方認為廖崇傑供詞避重就輕，且有串證之虞，聲請羈押獲准。

(中時)