桃衛生局2副局長當門神幫關說被起訴

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桃園市衛生局2前副局長陳世璋、許景鑫，涉嫌當「門神」，協助特定藥局規避罰鍰，僅以「行政指導」結案，把衛生局頒定的裁罰基準表視於無物，同時段其它被查獲的4家藥局都被開罰3萬元，桃檢依貪汙圖利罪嫌起訴2人，2人在案發後都已調參議，桃市府至今已有3位副局長涉貪被起訴。

桃園市衛生局2015年9月18日查獲新資生藥局違法陳列9瓶已逾保存期限16個月的感冒藥品，稽查員還發現新資生「前科累累」，有多次銷售逾期藥品的紀錄，依衛生局頒布的「違規事件裁罰基準表」，應開罰3萬元以上、2000萬元以下罰鍰，沒有「行政指導」的裁量空間。

沒想到藥局負責人找上曾任桃園縣藥師公會理事長、獲桃園市長鄭文燦拔擢重用的陳世璋（47歲）關說，陳和同為副局長的許景鑫（59歲）商討後，只開罰同時間查獲違法陳列逾期藥品的其它4間藥局，就新資生藥局不開罰，陳下令不准開罰，許則數度退回新資生藥局的裁罰案，並親筆書寫「請檢討為行政指導」，要下屬照辦才核章決行，最後新資生藥局「一枝獨秀」僅以行政指導結案。

其它挨罰4間藥局發現後抗議，衛生局直到2016年底才發現不妥，去年4月才補裁罰3萬元，桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮德指揮廉政署偵辦，認為陳和許2人身為主管機關副首長，應公正執行職務，卻濫用職權違反法令，圖得他人不法利益，依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。

這也是繼鄭文燦任內爆出「乾爹」鄭義雄、經發局副局長王允宸關說索賄被起訴後，再有2位高居副局長官位的官員，在任內當「門神」被查辦起訴。

(中時)

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