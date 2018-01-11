網球精靈布夏 月底來台參賽 粉絲們要暴動了！

布夏在IG有160萬追隨者。(摘自instagram)

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中時電子報
／綜合報導
加拿大網球正妹布夏確定以外卡身分參加WTA台灣公開賽。（大會提供）
布夏在推特有160萬追隨者。(摘自推特@geniebouchard)

台灣網球迷有眼福了！被譽為莎拉波娃接班人、現年23歲的加拿大「網球精靈」布夏（Eugenie Bouchard），11日確定獲得WTA台灣賽的會內賽外卡，將於本月底來台參賽！

「我很期待第一次來打台灣公開賽！」布夏透過訊息向主辦單位表示，「聽說台灣公開賽今年有新的球場，還有去年球員都很喜愛的下榻旅館，讓我非常興奮能去台北並在我的粉絲面前比賽！」

才藝兼備的布夏擁有超高人氣，目前她在Instagram有多達161萬粉絲追蹤，是全球網路社群知名度最高最受歡迎的運動員之一。而根據《富比世》雜誌去年公布的全球女運動員收入排行榜，布夏也以710萬美元名列第9位。

現年23歲的布夏是在2014年竄紅，在澳網、法網、溫布頓都打入女單4強，包括在溫網獲得亞軍，為創下加拿大球員打入大滿貫決賽的空前紀錄，該年10月的世界排名也達到生涯最高的第5位。

布夏目前世界排名83，但這位人氣正妹始終不缺話題，去年還曾經「願賭服輸」，因為在社群網站跟球迷打賭超級盃決賽輸掉，依約定與男大學生一同約會欣賞NBA比賽，去年還二次約會同過耶誕節，不論場內、場外，她的一舉一動都是粉絲的焦點。

(中時電子報)

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