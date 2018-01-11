涉嫌走私安毒 印尼求處8臺人死刑

2018年01月11日 12:00 中時電子報 喻華德 、 李靖棠

據《中央社》報導，印尼日前破獲史上最大規模安非他命走私案，遭逮捕的8名臺籍嫌犯昨出庭受審。檢方表示，根據相關法律將這些嫌犯求處死刑，若判刑確定，遭印尼判死刑的臺籍毒犯將增至19人。

印尼警方去年7月破獲印尼史上最大規模的安非他命走私案，共查獲來自中國大陸的安非他命約一公噸。印尼警方表示，本案共有多名臺灣人涉案，其中一人為販毒首腦，已因拒捕遭警方擊斃。

另外，已知3名遭逮捕的臺籍嫌犯姓名，分別是35歲的徐勇立、22歲的廖冠宇、21歲的陳威全。

雅加達南區地方法院昨天開庭審理此案，檢察官亞邦（Abun Hasbullah）指出，根據印尼2009年毒品防制法第114條等條文，控告這8人涉及散播並販售安非他命，求處8人死刑。

亞邦表示，涉案8人分為兩種角色，其中，徐勇立、廖冠宇、陳威全負責在萬丹省安亞海灘（Anyer Beach）接應一公噸的安非他命，另外5名嫌犯則是從臺灣遊艇「流浪者號」運送這一公噸安非他命至印尼。

亞邦指出，徐勇立是以1.2億印尼盾（約新台幣26萬元）的代價，替販毒集團在印尼接貨，廖冠宇和陳威全則是以8,000萬印尼盾的代價，為「流浪者號」裝運及卸載毒品。雅加達南區地方法院下週將繼續審理此案。

根據印尼過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往判處死刑。因此這8人遭

印尼法院判處死刑的機率相當高。印尼政府大力掃蕩毒品犯罪，涉案的外籍人士被處重刑。

根據印尼官方資料，目前共有11名臺籍毒犯在印尼被判死刑，5名臺籍嫌犯在印尼警方緝毒過程中遭擊斃，若徐勇立、廖冠宇及陳威全等人被判死刑，臺籍毒犯在印尼被判死刑的人數將再創新高，增至19人。

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(中時電子報)