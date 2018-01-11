綠智庫民調 4成3民眾認蔡英文不會連任2020總統

2018年01月11日 12:14 中時 郭建伸 、 方濬哲

新台灣國策智庫今公布「2020總統選情評估」民調，趨勢民調公司總經理吳世昌表示，在民進黨總統選舉可能人選部分，有42.3%民眾支持賴清德選總統，高於支持蔡英文連任的24.4%。（方濬哲攝）

新台灣國策智庫今發布最新民調，有51.1%民眾對蔡英文就任至今的表現感到不滿意，只有3成民眾滿意，與去年9月相比，滿意度不僅下降3.9個百分點，不滿意度則上升2.4個百分點。當問及蔡英文是否會連任2020總統時，僅有32.4%民眾認為「會」，但有近4成4民眾認為不會連任。

值得注意的是，對於行政院長賴清德的施政滿意度，有高44%的民眾表示滿意，高於蔡英文的3成滿意度；若問及民進黨內支持哪一位來做總統，賴清德擁4成2支持度，但蔡英文僅有24.4%民眾支持。

此份民調也將蔡英文、賴清德、吳敦義、朱立倫進行對比民調，若蔡、賴對上吳敦義，吳都落後至少15個百分點以上；若朱對上蔡，朱贏蔡5.7個百分點，但若改由賴清德出戰，則賴贏朱12.9%。

2020的總統競選若加入台北市長柯文哲，形成「藍、綠、白」3個版圖，柯的支持度達35.5%、蔡英文僅31.6%、吳敦義落後僅有17.8%；若是柯、蔡、朱進行對比，柯支持度達3成，朱立倫有29.8%，蔡英文則小輸，僅有29%。

此外，立法院日前通過的《公民投票法》修正案中，排除國號、領土變更及修憲議題，但智庫今發布的民調中，有高達43.9%的民眾對此版本不滿意，更有54.9%民眾同意應該可進行統獨、制憲議題公投。

此次調查對象是戶籍設於台灣、年滿20歲民眾，以電訪、隨機抽樣方式，時間是在本月8日到9日，採分層比例隨機抽樣方式，1074有效樣本，95%信心水準下，抽樣誤差範圍在正負3%。

(中時)